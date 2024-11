Christian Cueva, el mediocampista peruano, enfrenta actualmente una situación de críticas en el ámbito personal. Una deuda de 150 mil soles con la mamá de Pamela López ha desencadenado una serie de revelaciones sobre los intentos de la familia de López para recibir el dinero prestado. Según las conversaciones reveladas, desde febrero, el jugador le prometió a su suegra que le pagaría la cantidad adeudada, pero hasta la fecha no ha cumplido, dejando ver una larga lista de promesas vacías.

La situación se complica más debido a la necesidad urgente que tiene la mamá de Pamela López para cubrir gastos médicos. Ante la falta de respuesta de Cueva, López decidió hacer público el conflicto, exponiendo la deuda que mantiene su esposo con su madre.

¿Qué le decía Christian Cueva a la mamá de Pamela López por su deuda?

En los mensajes compartidos por Pamela López, se puede observar cómo Christian Cueva ha pospuesto la devolución del dinero repetidamente. La mamá de Pamela, la señora Betty, ha intentado comunicarse en varias ocasiones para solicitar el pago de la deuda. Sin embargo, Cueva ha respondido con evasivas, asegurando en algunos mensajes que “está que me entra dinero”.

En uno de los intercambios de febrero, se lee a la señora Betty recordándole al jugador que necesita urgentemente el dinero para cubrir gastos de salud. “Buenas tardes, Christian, mi llamada es para hacerte recordar el dinero que te presté hace siete meses y estoy necesitando urgente por motivos de salud e inversión”, escribió.

Las respuestas de Cueva se limitaban a pedir paciencia y prometer una solución pronta. "Señora Betty, sí, lo estoy viendo. Ojalá podamos hablar más tarde, yo la llamo", respondía el futbolista en una de sus conversaciones.

En otra ocasión, afirmó: “Señora, buenos días, ahora busco la manera de hacerle llegar”. Sin embargo, cada vez que la madre de Pamela López intentaba un nuevo contacto, las promesas se dilataban sin explicación, y hasta la fecha el dinero sigue sin devolverse.

Pamela López se indigna con Christian Cueva por deberle a su mamá

Cansada de la situación y preocupada por la salud de su madre, Pamela López expresó su molestia públicamente. La aún esposa de Christian Cueva, quien es también madre de sus hijos, denunció que el jugador no solo incumple con esta deuda, sino que tampoco contribuye con una pensión alimenticia para sus tres hijos.

En un mensaje contundente, López señaló: "Discúlpenme si tengo que seguir exponiendo injusticias por parte del progenitor de mis hijos, pero hasta el momento, no solo no me pasa ninguna pensión alimenticia de mis tres menores hijos entre tantas mentiras y artimañas del clan que lo rodea".

Además, Pamela subrayó que su madre ha ayudado en múltiples ocasiones al futbolista con préstamos para solventar problemas económicos en situaciones apremiantes, y que ahora, a casi un año de la deuda, Cueva ya ni siquiera responde a sus llamadas. "Por favor, tenga piedad de mi noble madre, quien en reiteradas veces le ha salvado el pellejo económicamente con préstamos de dinero en determinadas situaciones", añadió en su publicación.