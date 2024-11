Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacerle un pedido público al futbolista peruano. Según expuso la ahora influencer, el popular 'Aladino' tiene una fuerte deuda con su madre desde hace varios meses y, asimismo, hasta el momento, no cumple con la pensión alimenticia para sus tres hijos.

"La última vez que le mandé un mensaje hablado fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada, es indiferente a pagarme", se puede leer en parte de la conversación que mostró López con su madre, en la cual, su progenitora le pide a Cueva el pago de la deuda para realizarse una serie de exámenes por complicaciones en su salud.

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras deuda con su madre

En medio de una situación que ha captado la atención de la opinión pública, Pamela López, pareja y madre de los hijos del futbolista peruano Christian Cueva, ha expresado su indignación y frustración frente a lo que ella considera una serie de injusticias y desatenciones por parte del jugador. "Discúlpenme si tengo que seguir exponiendo injusticias por parte del progenitor de mis hijos, pero hasta el momento, no solo no me pasa ninguna pensión alimenticia de mis tres menores hijos entre tantas mentiras y artimañas del clan que lo rodea", indicó.

Además, expresó que su principal preocupación es la salud de su madre, quien necesita del dinero para poder costear el pago de sus medicamentos debido a problemas con su salud. "(...) por favor tenga piedad de mi noble madre, quien en reiteradas veces le ha salvado el pellejo económicamente con préstamos de dinero en determinadas situaciones. Le debe hace casi un año y hasta el momento no solo no le paga, sino que al principio le mentía con fechas falsas. Ahora, ya no le contesta el teléfono y ella lo necesita para sus medicinas", añadió Pamela López.

"Por favor, paga lo que le debes a mi madre, quien no tiene la culpa de tus malas decisiones", sentenció la aún esposa de Christian Cueva, quien ya había sorprendido hace unos meses al revelar la fuerte deuda que Cueva estaría manteniendo con sus padres.

Madre de Pamela López pide a Christian Cueva el pago de su deuda

Hace varias semanas, en una entrevista con Magaly Medina, Pamela López expuso diversos detalles desconocidos de su matrimonio y uno de los puntos que más llamó la atención fue el supuesto endeudamiento que el futbolista peruano tuvo con su familia. Según contó López, el futbolista peruano le pidió prestado dinero a miembros de su familia y hace unas horas, mediante su cuenta de Instagram, mostró una conversación con su madre, en la cual, reclama que 'Aladino' no se ha hecho responsable del pago.

Pamela López expuso conversación con su madre en redes. Foto: Captura Instagram



En el pantallazo, se ve que la madre de Pamela le envía una captura de un meme, el cual comienza con un "te invito a pagarme lo que me debes". Tras esto, la señora hizo un reclamo contra el jugador peruano. "Vi este mensaje y quisiera enviárselo a Christian (...) necesito (el dinero) para mi dentadura y otros exámenes. Tengo que hacerme una resonancia al hígado", se lee en el mensaje.