¿A cuánto asciende la deuda de Christian Cueva a la madre de Pamela López? Esto dijo la empresaria

Christian Cueva también es acusado de no pasar pensión alimenticia a sus hijos. Foto: composición de Jazmín Ceras/difusión

Christian Cueva también es acusado de no pasar pensión alimenticia a sus hijos. Foto: composición de Jazmín Ceras/difusión

En una reciente entrevista televisiva con la periodista Magaly Medina, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, hizo sorprendentes declaraciones sobre las deudas del futbolista, revelando que su madre ha sido una de las mayores afectadas. Según López, el conocido jugador de la selección peruana no solo enfrenta problemas económicos serios, sino que también tiene una deuda pendiente con su suegra, lo que le ha generado gran indignación.

López detalló que esta deuda de Christian Cueva con su madre ha crecido de manera significativa con el tiempo, debido a los intereses acumulados y la falta de pagos. Durante la entrevista, López explicó que este tipo de apoyo no fue un evento aislado; su madre llegó incluso a extenderle ayuda en momentos críticos en los que él no contaba con los recursos suficientes para cubrir sus propias necesidades y las de su familia.

¿Cuánto le debe Christian Cueva a la mamá de Pamela López?

Pamela López reveló que el monto que Cueva le debe a su madre asciende a más de 80.000 soles y, según explicó en el programa de Magaly Medina, la deuda permanece sin abonar por aproximadamente diez meses. "Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá; ya lleva 10 meses que no le paga ni el capital ni los intereses", afirmó López en una entrevista realizada en agosto del 2024.

Según López, la cifra podría estar incluso más cerca de los 100.000 soles, considerando los intereses y los múltiples favores económicos que su madre le brindó a Christian Cueva.

Pamela López se indigna con Christian Cueva

En medio de una polémica que ha captado el interés público, Pamela López, pareja y madre de los hijos del futbolista peruano Christian Cueva, ha manifestado su descontento y frustración ante lo que califica como una serie de negligencias e injusticias por parte del jugador.

"Disculpen si tengo que seguir revelando injusticias del padre de mis hijos, pero hasta ahora no solo no me envía ninguna pensión alimenticia para mis tres hijos menores, sino que también recurre a engaños y manipulaciones de su entorno," declaró López.

También manifestó que su mayor inquietud es la salud de su madre, quien requiere el dinero para cubrir sus medicamentos debido a problemas médicos. “(...) le pido compasión hacia mi madre, quien en varias ocasiones le ha ayudado económicamente con préstamos en momentos críticos. Hace casi un año que le debe, y no solo no le paga, sino que al inicio le daba fechas falsas. Ahora, ni siquiera le contesta el teléfono, y ella necesita ese dinero para sus medicinas", expresó Pamela López.

“Por favor, salda lo que debes a mi madre, quien no es responsable de tus malas decisiones”, concluyó López, quien previamente había revelado la cuantiosa deuda que Cueva habría acumulado con sus propios padres.