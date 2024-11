Christian Cueva ha tenido una participación activa con Cienciano en la última temporada de la Liga 1 Te Apuesto. 'Aladino' se unió al elenco cusqueño para el Torneo Clausura y jugó un total de 8 partidos, en los que solo pudo anotar un gol. Tras el final del campeonato, el volante de la selección peruana se encuentra analizando su futuro. En una entrevista reciente, el exjugador de Alianza Lima se refirió a su situación con el 'Papá' y en una parte de la charla fue consultado sobre si ficharía por Universitario de Deportes.

Frente a la pregunta, el mediocampista de 32 años reafirmó su hinchaje por Alianza Lima y aseguró que no se pondría la camiseta de Universitario. Además, precisó que ya ha tenido oportunidades de ir a Ate, pero que optó por no hacerlo.

Christian Cueva negó que en algún momento jugaría por Universitario

"Todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. No, particularmente no (iría a Universitario). Ya he tenido esa opción en alguna oportunidad y no cambiaría esa decisión. Pienso que no y estoy seguro que no", contestó en una entrevista con 'Radio Nueva Q'.

Christian Cueva se pronunció sobre su futuro

'Aladino' reconoció el apoyo y cariño que ha recibido por parte de los hinchas de Cienciano y señaló que le encantaría quedarse en el club. Sin embargo, contó que aún tiene que negociar con la directiva, ya que hasta ahora no se ha podido definir su continuidad.

"Definitivamente, el cariño que recibí en Cusco ha sido muy grande y es grato para mí reconocerlo la verdad. La gente es muy cariñosa, muchos en la calle siempre me saludan, me muestran aprecio, cariño y eso a uno lo marca más. Me encantaría definidamente (quedarme en Cienciano). Estamos en eso, siempre hay cosas que por ahí no se llega a buen término en temas contractuales, pero por ahí con las conversaciones se puedan dar. Yo estoy tranquilo, enfocado y entrenando por mi cuenta, preparándome para lo que viene", declaró.