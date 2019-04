Yola Polastry vuelve a las pantallas con nueva versión de "El telefonito"

“El telefonito es… una necesidad” ¿Te parece familiar esta canción? Yola Polastry aún está presente en varias generaciones de peruanos debido a su exitoso paso por la televisión nacional.



La recordada “Chica de la tele” junto a sus infaltabes burbujitas sigue alegrando a grandes y chicos y es que, reapareció en internet y redes sociales con nueva versión de "El telefonito". Yola no deja de ser Yola, pues luce el traje típico: el gorro, el minivestido short de lentejuelas, el saquito y la sonrisa que redondea sus cachetes.



Como se ve en las imágenes, el spot de 35 segundos de duración muestra a la animadora infantil bailando con sus burbujitas y dando a conocer a los usuarios que Entel ahora también atiende por Whatsapp.

Para Yola Polastry el WhatsApp de Entel es la mejor opción

¿Te ha pasado que quieres recargar tu Entel y no hay tiendas cercanas? ¿Tu familia quiere adquirir alguna promoción y no sabe a qué número llamar? ¿O de repente quieres renovar el celular de tu mamá y no sabes cómo? ¡Ahora también recibe la mejor atención vía WhatsApp!

La animadora infantil transmite a través de este spot la idea de que jóvenes y adultos puedan resolver sus dudas las 24 horas del día, los 7 días de la semana estés donde estés a través del WhatsApp, de esta manera obtendrás una respuesta rápida y gratuita escribiendo al teléfono 981 002 000.



La nueva plataforma de Entel busca desarrollar e implementar un nuevo canal de atención personalizada y comunicación a los usuarios. Con este lanzamiento, Entel busca dar la libertad de elegir el medio de atención que se ajuste mejor a tu necesidad. También contacta de forma rápida en el consultorio digital.

Publirreportaje