Omar Chehade: “De comprobarse que existió corrupción en los peajes, los anularé”

Cuando Omar Chehade fue congresista votó a favor de suspender el cobro de peajes. “Fue una medida excepcional”, sostiene. Era inicios del 2020 y el país era azotado por la pandemia y la crisis económica. Dos años después aún plantea anularlos, pero siendo alcalde de Lima.

¿Cuál será la prioridad que atenderá de llegar a ser burgomaestre de Lima?

La primera es resolver la inseguridad ciudadana. Esto debemos resolverlo de manera conjunta con la Policía, las juntas vecinales y los 42 alcaldes distritales a través de una asamblea. Queremos fundar la Escuela Superior de Serenos. Queremos llegar a las armas no letales, pero para eso debe haber un año de preparación en la Escuela de Serenos.

¿En cuánto tiempo habrá la primera escuela?

La primera escuela estará lista en el primer trimestre. También habrá la compra de cámaras que identifiquen rostros y estén conectados con los 43 distritos de Lima. Si tú llenas las calles con cámaras, patrullas, serenos y policías es evidente que esto tendrá un efecto disuasivo. Y vamos a priorizar también la prevención.

¿Cómo enfrentará el cobro de cupos a los comerciantes?

Habrá una campaña de formalización para los trabajadores. No vamos a hacer lo que hizo Daniel Urresti al botar a los ambulantes, porque así no eliminas las mafias, sino lo que haces es crear una guerra civil. Vamos a reubicarlos en los polos estratégicos de Lima. Vamos a construir galerías en Lima Norte, Este y Sur a los cerca de 400 mil trabajadores ambulantes. Formalizándolos gana la municipalidad, el trabajador y reduces la delincuencia.

¿Continuará con la peatonalización de Lima?

Vamos a invertir la pirámide imitando a las grandes ciudades del mundo. Vamos a priorizar al peatón porque el 25% del transporte en Lima es peatonal. Una de cuatro personas se maneja a pie o en ciclovías. Primero será el peatón, luego el ciclista y en tercer lugar el transporte masivo a través de trenes eléctricos.

Pero el tren no es competencia del alcalde.

El alcalde de Lima es el gestor, el jefe de la ciudad, no lo puede impulsar solo, pero sí concertando con el MTC y la ATU. Porque el jefe de la ciudad es el que tiene la competencia de la infraestructura. Sí se puede hacer.

Cuando usted fue congresista, el Parlamento aprobó suspender el cobro de peajes. ¿Usted votó a favor esa vez?

Fue una medida excepcional. En el tema de los colectivos, en tanto no se solucione el transporte público, los colectivos serán reordenados, no los puedes desaparecer.

Ya, pero yendo a mi pregunta anterior. ¿Se puede anular el cobro de peajes en Lima?

Sí se puede porque se aplican las cláusulas anticorrupción y de comprobarse que existió corrupción en los peajes, yo los voy a anular. Nos iremos a una demanda, pero tengo la seguridad de que en el CIADI vamos a ganar porque demostraremos la corrupción que hubo en esas concesiones.

¿Qué propone para combatir la contaminación?

Habrá una campaña a favor del medio ambiente con la colocación de un millón de árboles en cuatro años. Lima tiene 3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La OMS recomienda 10.

¿Por qué los vecinos deberían confiar en usted en estas Elecciones Municipales de octubre?

Porque para mí Lima no es el premio consuelo, no es el repechaje de los perdedores, como lo es para Daniel Urresti, George Forsyth y Rafael López Aliaga. Yo a Lima la amo. Lima no necesita un candidato, necesita un líder, necesita un político que sepa de gestión.