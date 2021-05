Modesto Montoya reafirma intención de crear Ministerio de Ciencia y Tecnología

Modesto Montoya, físico nuclear y actual miembro del equipo técnico de Perú Libre, reafirmó su postura de considerar necesaria la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya finalidad principal sea fomentar la investigación científica.

“ Queremos una política científica y tecnológica a través de un Ministerio de Ciencia y Tecnología , puesto que las decisiones políticas para el Perú se definen en el Consejo de Ministros y al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) le dan unas migajas”, mencionó en diálogo con Exitosa.

Montoya señaló que países como China, Corea del Sur, Singapur, Japón y Finlandia logaron mejorar su economía luego de apostar por la ciencia y tecnología.

“ Los países que antes eran pobres y ahora son ricos lo lograron con ciencia y tecnología , pero nuestro país solo depende de materia prima y minerales”, remarcó el reconocido científico que integra ahora el equipo del aspirante a la presidencia por el partido del lápiz, Pedro Castillo.

Asimismo, el físico nuclear recomendó no basarse únicamente en la explotación de minerales o materias primas, ya que se tratan de recursos que no pueden renovarse y que, por el contrario, se agotarán en algún momento.

“La ciencia es necesaria para el desarrollo de cualquier país. El Perú no solo puede vivir de exportación de minerales (…), eso puede cambiar en cualquier momento. Si no tenemos esos minerales, vamos a estar llorando, como es el caso de Venezuela, un país que depende del petróleo, pero ahora (sufre) porque su petróleo está dividido en varios precios”, mencionó.

Montoya aclaró que el partido liderado por Castillo no está en contra de la exportación de minerales, sino que considera que reducir todo a una única actividad no sería suficiente para el desarrollo adecuado del país.

“ Nosotros no estamos en contra de la exportación, pero eso no es suficiente , sobre todo porque los Gobiernos no invierten ese dinero en salud y educación”, finalizó.

