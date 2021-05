Encuesta IEP: Pedro Castillo baja y Keiko Fujimori se le acerca en las preferencias

Pedro Castillo baja en las preferencias para la presidencia del país, aunque aún las lidera, y Keiko Fujimori sube, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 3 al 6 de mayo recientes, detecta el alcance de diversas opiniones en el país, con márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado de nivel nacional

Un 36,2% de los peruanos prefiere a Castillo para la presidencia del Perú y un 30% a Fujimori. El mes pasado, en la segunda quincena, el primero tenía un 41,5% de las intenciones de voto y la lideresa naranja un 21,5%, según el mismo instituto. Castillo todavía supera a Fujimori en el centro, el norte, el oriente y el sur del país. Ella, en cambio, sobrepasa a su contendor en Lima metropolitana.

La ventaja del candidato de Perú Libre es mayor en el sur. En las zonas rurales de nuestro país, cerca de la mitad prefiere a Castillo y solo uno de cada diez a Fujimori, grosso modo.

En zonas urbanas, fuera de Lima, ambos están más cerca.

El líder gremial tiene más fuerza entre los más pobres (niveles socioeconómicos D y E) y la heredera del fujimorismo entre los más acomodados (A y B).

Sin embargo, Fujimori gana intención de voto en todas o casi todas las macrozonas. Claramente, sube en Lima metropolitana, el centro del país y el oriente. Posiblemente, también lo hace en el sur y en el norte.

En cambio, Castillo baja en el oriente y posiblemente también en el sur y centro peruanos.

No eligen a ninguno

Un 21,3% de los peruanos votaría en blanco o nulo, un 8,6% aún no decide o no precisa respuesta y un 3,8% diría que no sufragaría por ninguno o no iría a los comicios. Es decir, cerca de un tercio del país no da su respaldo ni a Castillo ni a Fujimori para llegar al Gobierno.

La intención por votar en blanco o nulo está algo más extendida entre los más jóvenes, los peruanos de 18 a 24 años.

Por su parte, quienes aún no se deciden o no precisan una respuesta aumentan en el centro del país y posiblemente también entre los más jóvenes.

Pros y contras

Un 39% de la población considera que Castillo tiene mejores propuestas. También un 39% que Fujimori es la candidata con mejores planteamientos.

Sin embargo, para un 44% de los peruanos, el candidato de Perú Libre genera más confianza. En cambio, un 33% confiaría más en la lideresa fujimorista.

El maestro rural y líder gremial sale mejor evaluado cuando se trata de las expectativas de la población sobre combatir la corrupción, desarrollar la educación y enfrentar la delincuencia y la inseguridad en el país.

Un 58% de la población cree que Castillo tiene más capacidad para luchar contra la corrupción. Al contrario, solo un 23% considera que la más capacitada para esto es Fujimori.

En tanto, u n 56% de los peruanos considera que el maestro y líder gremial tiene más capacidad para mejorar la educación. A su vez, un 35% piensa que la cabeza de Fuerza Popular es la más capacitada para esa labor.

Un 55% estima que Castillo tiene más capacidad para luchar contra la delincuencia y la inseguridad. En cambio, solo un 31% piensa eso de Fujimori.

En tanto, un 45% de los peruanos cree que Fujimori tiene más capacidad para mejorar los servicios de salud. No tan lejos, un 41% piensa que Castillo es el más capacitado para esa labor.

La ex primera dama y exparlamentaria resulta mejor evaluada cuando se trata de las expectativas respecto a la gestión de la crisis de la economía y la actual emergencia sanitaria.

Un 46% de la población considera que Fujimori tiene más capacidad para superar la crisis económica. Al contrario, un 38% del país piensa eso de Castillo, según el estudio.

A su vez, un 47% estima que la candidata de Fuerza Popular está más capacitada para enfrentar la pandemia del Covid-19. Mucho menos, un 33% cree que el postulante de Perú Libre es quien tiene mayor capacidad para gestionar esta emergencia.

Decisión y debate

Según el estudio, un 66% de los peruanos tiene su voto decidido y no lo cambiará. Por su parte, un 14% de la población ya definió cómo votaría el 6 de junio, pero podría cambiar.

En tanto, un 16% de la ciudadanía aún no decide su voto.

Los que tienen su voto más decidido y no piensan cambiarlo están sobre todo en el grupo de los más acomodados del nivel A y en Lima metropolitana.

Los que aún no se deciden están más en las zonas rurales del país y en el centro peruano.

Un 78% de la población vio el debate entre los candidatos presidenciales que se realizó en Chota, en Cajamarca, y solo un 21% no siguió este encuentro.

Entre quienes vieron este debate, un 41% cree que lo ganó Fujimori. En cambio, un 37% piensa que Castillo la venció.

Un 12% considera que ninguno de los candidatos fue ganador.

Para un 50%, el debate influyó en su decisión de votar por uno de ellos. Al contrario, para un 46% no se dio esta influencia.

Un 82% estima que ese encuentro les ha permitido conocer mejor a los candidatos.

Un 90% de la población considera que ese evento en Chota les ha mostrado que se pueden hacer debates fuera de Lima.

Identificación

En cuanto a posiciones políticas, un 37% de los peruanos se identifica con la derecha, un 33% con la izquierda y un 30% se reconocería con el centro.

Los que se identifican con la izquierda están más en el sur del país y los de derecha más en Lima metropolitana. Una situación que podría explicar también las preferencias electorales y lo que vendría en esta campaña.

Asediando a Castillo

Patricia Zárate - Jefa de Estudios de Opinión del IEP

A cuatro semanas de la segunda vuelta, la intención de voto entre los candidatos se ha ido estrechando, en la última encuesta del IEP la distancia es de 6 puntos. Quienes eligen a un candidato u otro han subido ligeramente (de 63% a 66%).

Castillo sigue ganando fuera de Lima, sin embargo, ha visto disminuir su votación en todas las macrozonas con respecto a la medición del IEP de fines de abril. Las diferencias estructurales que definían la intención de voto se mantienen, Fujimori gana en el A/B y Castillo en el D/E, sin embargo, en el nivel C (que representa como un tercio del electorado) ambos están empatados. Además, en los niveles C y D/E más del 35% no elige aún.

¿Influyó el debate en Chota? 8 de cada 10 entrevistados dicen que vio o escuchó de alguna manera el debate, entre ellos quien ganó el debate fue Fujimori (41% vs. 37%)) y la mitad dice que el debate influyó en su decisión de votar por uno u otro candidato. Como señalamos inicialmente, el porcentaje de quien no elige un candidato ha variado muy poco, los cambios se explicarían por el avance de la campaña y los cambios de las estrategias empleadas, sobre todo en el lado de Fujimori, y por el debate, que ha permitido a los electores conocer mejor a los candidatos.

Finalmente, si bien Castillo es el candidato que inspira más confianza entre los electores (44% vs. 33% en Fujimori), 20% no confía en ninguno. Si Castillo refuerza este punto puede seguir marcando la diferencia, mientras Fujimori puede continuar con propuestas de cambio que traten de ganar a ese electorado que aún no se decide.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.