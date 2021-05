Desde que se conoció que Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pasarían a segunda vuelta, ambos han recibido el apoyo de exmandatarios y actuales presidentes de varios países de Sudamérica, quienes no han sido ajenos a las posturas de los candidatos.

Algunos mostraron un claro respaldo hacia un postulante y criticaron el modelo que plantea el otro. Asimismo, tanto Castillo como Fujimori se han dirigido directamente hacia ciertos políticos pidiéndoles que no manifiesten su postura sobre los comicios que se realizarán el próximo 6 de junio.

Castillo recibe apoyo desde Bolivia y Uruguay

Pedro Castillo ha venido demostrando su simpatía hacia el expresidente boliviano Evo Morales desde que inició su campaña electoral, e incluso, reconoció que el exmandatario lo invitó a su país como ponente en universidades viajando como dirigente regional.

Entre tanto, Morales, por medio de su cuenta de Twitter, saludó y expresó todo su apoyo al postulante de Perú Libre junto a una foto en la que se los ve abrazados. Además, aseveró que tiene un programa parecido al de su partido Movimiento al Socialismo (MAS). Días después, durante una intervención pública, dijo: “Perdimos en Ecuador, pero ganamos en Perú”

“ Saludamos y expresamos respeto y admiración a Pedro Castillo de Perú que tiene un programa similar al nuestro : revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una asamblea constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social”, escribió en su red social.

Castillo evitó pronunciarse sobre lo expresado por el exjefe de Estado boliviano, pero del que sí lo hizo fue del dictador venezolano Nicolás Maduro sin que este haya declarado algo al respecto sobre las elecciones generales.

“Acá no hay nada de chavismo ni de otra cosa. Los problemas que se han vivido en otro país que lo resuelvan ellos. Quiero decirle abiertamente al señor Nicolás Maduro que, por favor, si hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, primero que arregle sus problemas internos”, manifestó a Exitosa el último 22 de abril.

Cabe resaltar que, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, considera que en Venezuela se vive en democracia y fue captado junto al exdictador en una actividad celebrado en el país norteño en 2019.

Por último, José ´Pepe´ Mujica, expresidente de Uruguay y uno de los políticos más populares en la región de los últimos años, dijo que le resulta interesante Castillo y le advirtió sobre la derrota del candidato ecuatoriano de izquierda Andrés Arauz (47,6%) contra el derechista Guillermo Lasso (52,4%).

“ Es interesante (el candidato Castillo). Por lo menos, parece que se está dibujando una fuerza … Realmente, hay mucho que sumar y como tal, tal vez tener en cuenta lo que acaba de pasar en Ecuador. ¿La fuerza medianamente progresista y un poco de centro no podrán conformar algo? Esa es la gran interrogante en Perú”, comentó en diálogo con Sputnik.

Mujica consideró que la derrota de la izquierda en Ecuador se debió a que no hubo una alianza con todos los sectores progresistas, especialmente con el movimiento indígena.

Morales compartió esta imagen junto a Pedro Castillo en sus redes sociales. Foto: captura de Twitter

Fujimori sin un claro respaldo

Tras estas declaraciones, Keiko Fujimori, pidió a los presidentes de izquierda de otros países no meterse en las elecciones peruanas y que respeten la decisión de los electores.

“ Yo pediría a los presidentes de izquierda que se están involucrando en la campaña que no se metan ... Esta es una campaña que la definimos los peruanos. Les pido respeto en la decisión democrática que tomará nuestro país”, dijo Fujimori a Canal N.

Además, le respondió al diputado boliviano Rolando Cuéllar, quien le exhortó a que se presente como candidata en Japón, en referencia a los orígenes nipones de su padre, Alberto Fujimori (actualmente cumple una condena por 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad).

“Soy peruana y no voy a aceptar ese tipo de declaraciones que vienen del extranjero”, aseveró la lideresa de Fuerza Popular, quien llega por tercera vez a la segunda vuelta.

Sin embargo, Fujimori no se pronunció sobre el retuit que realizó el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre sus declaraciones contra Evo Morales, en el que le pide mantenerse al margen de los comicios peruanos.

“Seño Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera, Evo Morales. Nosotros no vamos a aceptar su ideología: el socialismo del siglo XXI. Por eso le decimos fuera al comunismo, fuera a Maduro, fuera a Lula (Da Silva) y a este tipo de ideologías que busca generar divisiones y pobreza en nuestro país”, se la escucha en el video publicado en su Twitter el último 20 de abril.

Otro importante actor político de la región que se pronunció fue el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, quien expresó su rechazo a Pedro Castillo por considerarlo admirador de las dictaduras.

“El candidato Pedro Castillo se ha declarado abiertamente pro Venezuela, admirador de (Hugo) Chávez, admirador de las dictaduras, y eso es preocupante ... De todas formas, todos tenemos derecho a cambiar en la vida. A lo mejor, él también cambia”, añadió.

En Ecuador algunas encuestadoras ubican la popularidad de Lenín Moreno por debajo del 10 %. Foto: AFP

¿Tienen algún impacto las declaraciones?

Alejandro Mejía, docente de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), explica a La República que en la región hay un acomodo de fuerzas tanto de la derecha como de la izquierda y que las declaraciones de los políticos es por la disputa de esas ideologías.

“Se hablaba hace unos años del giro a la derecha cuando llega Macri y otros presidentes más conservadores; sin embargo, ahorita con la sorpresa de Ecuador de Lasso, y probablemente, también con lo que ocurra en Chile, hay un reacomodo. Los pronunciamientos van en relación a esa disputa ideológica que hay en Sudamérica ”, explica.

Además, asevera que no impactaría en el electorado peruano las declaraciones de estos políticos porque algunos tuvieron una alta desaprobación de sus gestiones. Sin embargo, estima que las alianzas que se puedan formar posteriormente a partir de estos pronunciamientos sí podrían perjudicar al país.

“Los pronunciamientos externos ni le suman ni le restan a los candidatos. Más le resta un poco a Castillo que ciertos personajes controversiales como Morales y otros más se pronuncien a favor porque hay esa vinculación directa con el socialismo del siglo XXI”, dice.

“El peligro es la asociación que tiene Castillo con Maduro. Un ejemplo es que ha dicho que ya se comunicó con Rusia para traer las vacunas. Si está hablando con un solo país que ‘ideológicamente’ es más cercano a su modelo político, ya que es libre mercado, pero muy cuestionado en sus políticas internas y quiere recuperar alianzas como una vez fue Unasur o con países de ideología de socialismo del siglo XXI, podría restarle puntos porque ya no estamos para eso”, recalca.

La politóloga Laura Arias señala que el impacto no sería importante en los electores en este momento, debido a que los pronunciamientos hacen referencia a los candidatos y no a medidas específicas como un Tratado de Libre Comercio (TLC).

“Este impacto no es tan significativo, lo único que ha hecho es reafirmar este núcleo que tiene Castillo de votantes y el otro que no pretende votar por él. La cuestión de estos pronunciamientos es la imagen que se tiene del otro país y no del expresidente que lo está diciendo . A partir de eso se puede saber si podrá hacer injerencia o no”, dice.

“En la época de la disputa de La Haya con Chile, ya se había hecho la demanda, pero se estaba cambiando de gobierno entonces había un tema de si iba a ver continuidad en el debate o sí proseguí con temas más comerciales como el TLC con Estados Unidos en la época de Alan García, en esos momentos sí hubiera tenido un mayor impacto”, agrega.

Finalmente, la especialista considera políticamente incorrecto que el presidente de Ecuador se haya manifestado sobre las elecciones y estima que el apoyo de mayor relevancia es el de Evo Morales, quien ha generado un impacto mediático.

