Rafael López insulta a periodista Juliana Oxenford durante caravana

El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López, durante su caravana organizada en Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, insultó nuevamente a los medios de comunicación, en específico, a la periodista Juliana Oxenford.

López acusó a la prensa de no difundir información sobre el precio de las vacunas y volvió a prometer que, de ser presidente, viajará a traer las dosis, a pesar de que la titular del Tribunal de Honor, Delia Revoredo, remarcó que se trataba de información falsa.

El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López, insultó a la periodista Juliana Oxenford por presuntamente no difundir información sobre el precio de la vacuna, en una caravana organizada en Jicamarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Hay que traer vacunas que sí funcionen y está sobrando en Estados Unidos, como lo dije hace un mes. Hace un mes lo dije y se rieron de mí los programas mermeleros. La señorita Juliana Oxenford, riéndose de la desgracia ...”.

Acto seguido, el empresario la insultó deliberadamente a la comunicadora, utilizando calificativos soeces.

Asimismo, insultó también al candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, y al actual presidente de la República, Francisco Sagasti.

“No hay nada que celebrar. Aquí hay duelo nacional por todos los muertos por el covid, por culpa de estos genocidas , partiendo de Vizcarra y continúa Sagasti (sic)”, dijo.

Rafael López arremete contra Hernando de Soto

Además, López arremetió también contra su competidor Hernando de Soto, luego de que afirmara que él no traerá las vacunas, “sino que el sector privado competirá para traerlas”.

“(De Soto) dice que el mercado va a traer las vacunas. Está en la luna. Hay que viajar, moverse, ir, gestionar y traer como gerente”, expresó.

También se mostró altanero con la deuda de 34 millones de soles que aún tiene pendiente con la Sunat y presumió que “no le falta la plata”.

“ He pedido que me notifiquen y, si hay que pagar, lo pago, porque no me falta plata. No es problema de plata, es de dignidad. Un ente político como es la Sunat me clava un impuesto... Si se debe, se va a pagar, sino que me quiere clavar en pleno proceso electoral cinco temas del año 95″, finalizó.

Juliana Oxenford responde ante insultos de Rafael López

Luego de enterarse de los insultos del aspirante a la presidencia Rafael López, la periodista Juliana Oxenford se mostró extrañada y recordó que el candidato había actuado del mismo modo con otras periodistas.

A través de sus redes sociales, Oxenford replicó refiriéndose a su mala comunicación en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el cual el candidato se limitó a leer sus apuntes.

No es la primera vez que López utiliza improperios para calificar a otras personas. Ya anteriormente había insultado al presidente Sagasti y a sus competidores para luego pedir perdón.

