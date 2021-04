IEP: empate quíntuple en primer lugar de intención de voto presidencial

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), hecha para La República, revela un empate técnico en los cinco primeros lugares de la intención de voto a la presidencia.

Son mínimos los puntos porcentuales que separan a uno de otro candidato y ninguno supera el 10%. Caso contrario ocurre con la ciudadanía que no elige a nadie: 28%.

Candidato Partido Keiko Fujimori 9,8% Hernando de Soto 9,8% Rafael López 8,4% Yonhy Lescano 8,2% Verónika Mendoza 7,3% Pedro Castillo 6,6% George Forsyth 5,7% César Acuña 4,1% Daniel Urresti 3,5% Julio Guzmán 2,3% Alberto Beingolea 2,0% Ollanta Humala 1,4%.

28% de la población no elige a nadie

El estudio revela además que el 28% de la población no elige a nadie como presidente de la República. A comparación de la encuesta de finales de marzo, ha habido un leve incremento, ya que la cifra era del 27%.

Además, se identifica que el 18,3% de la población electoral ha decidido votar en blanco o nulo el próximo 11 de abril. Las personas que han decidido contundentemente no votar por ninguno de los aspirantes a la jefatura de Estado, que representa un 2,7% de la población.

También se encuentran aquellos que no saben o no precisan a quién elegirán como próximo jefe de Estado, cifra que asciende a 6,2%. Además, un 0,4% de ciudadanos ha determinado no acudir a las urnas el 11 de abril próximo.

La encuesta alcanzó a 1.215 entrevistados, de 24 departamentos, 141 provincias , 404 distritos en todo el país. Esta muestra logra tener un nivel de representatividad provincial del 94,3%. El margen de error de los resultados es de +/-2,8%.

