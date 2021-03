Durante una actividad proselitista en Comas, al norte de la capital, el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, se pronunció sobre su posición en las encuestas y aseguró que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 lo perjudicó.

“ Estamos creciendo cada vez mejor, estamos haciendo llegar nuestras propuestas ”, declaró en diálogo con La República, cuando fue consultado por los últimos sondeos, en los que se ubica segundo, de acuerdo a CPI e Ipsos, y cuarto, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Y agregó: “Nos hizo mucho daño que el Jurado Especial (JEE) nos haya querido sacar de las elecciones dos veces. Pero ya con los debates y con todos los recorridos, los peruanos se están dando cuenta de que seguimos en carrera, seguimos creciendo y juntos vamos a cambiar el Perú”.

Forsyth, quien postula por primera vez a la presidencia, se refiere al hecho de que el JEE de Lima Centro 1 lo haya excluido por no declarar ciertos ingresos en su hoja de vida, una omisión que el personero de Victoria Nacional reconoció que fue un error. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima instancia en estos comicios, resolvió que siga en carrera.

George Forsyth

JEE calificó de “amenaza” denuncia de Forsyth

Luego de que el JNE haya resuelto que el candidato de Victoria Nacional continúe en la contienda electoral, Forsyth señaló que iba a demandar al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

“Por supuesto que vamos a seguir con la denuncia porque lo que nosotros dijimos, lo hacemos y debemos velar por la justicia de todos los peruanos, porque hoy hemos sufrido nosotros de los que administran la justicia, pero los peruanos lo sufren día a día y debemos ponerle límites y botar del Perú a estos malos jueces”, indicó a la prensa.

No obstante, esas declaraciones fueron calificadas como “amenaza” por Luis Carrasco, presidente del JEE de Lima Centro 1. “El señor candidato se ha equivocado de escenario. Yo no soy su contrincante político, soy un magistrado que actúa con mucha imparcialidad e invoco el respeto, tanto para mí como para los miembros de mi Jurado Electoral. Estas expresiones denotan una situación de amenaza y no las acepto ni en mi nombre ni en la de todos los magistrados”, expresó.

Quiere fomentar el deporte

Forsyth también señaló, durante su visita a las canchas deportivas de Collique, que su agrupación busca que “el deporte sea una herramienta para el cambio”.

Y contó que una de sus propuestas es sacar al Instituto Peruano del Deporte (IPD) del Ministerio de Educación. “ Lo vamos a juntar directamente a la PCM , porque vamos a atacar a muchos problemas de la sociedad a través del deporte, como la delincuencia”, expresó.

“Queremos que los jóvenes estén haciendo deporte, no en las esquinas aprendiendo las malas costumbres o (consumiendo) las drogas. Queremos jóvenes más saludables. Y obviamente una educación con valores. Vamos a crear los polideportivos a nivel nacional para los chicos estén acá practicando, pero también con aulas en donde se les va a poner una biblioteca digital y puedan hacer sus tareas”, prolongó.

