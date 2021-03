#VersusElectoral. El congresista de la República y candidato al Parlamento Andino Omar Chehade (Alianza para el Progreso - número 1) no estuvo presente en el debate contra Alberto Adrianzén (Juntos por el Perú - número 1), quien expuso algunas de sus iniciativas de cara a las elecciones 2021.

¿Por qué quiere pertenecer al Parlamento Andino?

Alberto Adrianzén de Juntos por el Perú:

He sido parlamentario andino en el periodo 2011-2016 y esta es la segunda vez que lo intento. Además, he sido asesor del expresidente Valentín Paniagua y de la Comunidad Andina. Soy un practicante de la integración que es la mejor opción para países como el nuestro. Tengo experiencia en el Parlamento Andino y sé cuál será mi trabajo y mis propuestas. Voy a enfrentar problemas como la migración y la pandemia.

¿Cómo propone integrar a la Comunidad Andina?

Con respecto a la pandemia, en la Comunidad Andina existe un convenio desde hace muchos años llamado Hipólito Unanue, que es el convenio de salud que permite coordinar políticas y acciones conjuntas como la compra de vacunas, pero no ha sido utilizado.

La integración hubiera permitido un mejor resguardo de nuestras fronteras, que prácticamente están siendo desbordadas por las migraciones. No hay un mecanismo propio de la Comunidad Andina para enfrentar este reto que implica a más de un millón de extranjeros en nuestro país.

¿Cuál es su estrategia para dialogar con Venezuela?

La respuesta radical ha sido de ambos lados tanto de Venezuela como el Grupo de Lima, porque este ha pasado de ser un grupo mediador a ser un grupo de presión. En mi opinión, su acción diplomática ha profundizado la crisis interna en este país y la ha convertido en internacional.

Más allá de la postura a favor o en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, se tiene que actuar pragmáticamente y, por tanto, hay que buscar una solución conjunta, permitir que nos den información de quiénes salen del país vecino. Además, tenemos que levantar un censo. Juntos por el Perú va a salir del Grupo de Lima para buscar otra forma de mediación para resolver la crisis de Venezuela.

Grupo de Oslo

Hay otros grupos, desde mi punto de vista, que están planteando soluciones menos ideológicas y más realistas como el Grupo de Oslo, donde participan países como México y Argentina. Me parece que ese es el camino, va a tomar tiempo, pero no se puede plantear una solución sobre la política norteamericana como la del Grupo de Lima, que exige salidas que no son viables. Hay que ser realistas.

¿Está a favor del Gobierno de Nicolás Maduro?

No es un problema de estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo no aplicaría la política de Maduro en mi país, porque pienso que está equivocada, pero no es un problema ideológico, es necesario tener una postura que se base en el derecho internacional.

#YoPrometo

Tenemos el mejor plan de gobierno y los mejores candidatos, porque aquí no hay parlamentarios que se reciclan yendo del Congreso al Parlamento Andino. Estamos planteando la coordinación activa de los países andinos y resolver con más independencia y menos xenofobia el tema de la migración.

Promoveremos la ayuda a los peruanos en el exterior. Vamos a buscar la integración binacional fronteriza para tener una política y tener un Parlamento vinculante.

