Cae George Forsyth y cuatro disputan segundo lugar

A cuatro meses de las elecciones presidenciales, George Forsyth pierde considerable respaldo de la población, y se disputan el segundo lugar de las preferencias Verónika Mendoza, Julio Guzmán, Keiko Fujimori y Daniel Urresti, según muestra la última encuesta telefónica de nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 1 al 8 de diciembre últimos, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado de nivel nacional.

Entre los candidatos, Forsyth sigue liderando las preferencias pero en caída: pasa de tener 23% de intención de voto en octubre pasado a 14,7% en diciembre. Le siguen Mendoza con 9,1%, Guzmán con 9,1%, Keiko con 7,7% y Urresti con 6,3%, disputando el segundo puesto (por el margen de error estadístico). Luego están Yonhy Lescano (4,5%), Hernando de Soto (4,1%), Daniel Salaverry (3,1%), Ollanta Humala (2,9%), César Acuña (2,0%) y Fernando Olivera (1,8%).

Sin embargo, por encima del respaldo a Forsyth, todavía es mayor el grupo de peruanos que no tiene candidato. Un 29% no elige a ninguno de los que están en carrera: 22,4% no votaría por ninguno, 5,3% no sabe o no precisa, y 1,7% anularía adrede su sufragio (voto en blanco o viciado).

Sin la limitación de tener que elegir solo entre los candidatos en carrera, los resultados cambian. Crece considerablemente el grupo de peruanos que no elige a nadie a un abrumador 63%: un 39,6% diría que no sabe ni precisa, un 17,8% que no votaría por nadie, un 4,7% que haría sufragio en blanco o viciado y un 0,4% no asistiría a los comicios.

Otro cambio, cuando no se considera la restricción de optar solo entre los candidatos presidenciales en carrera, es la aparición del exmandatario Martín Vizcarra como favorito con un 10,5% de intención de voto para encabezar el Ejecutivo, pese a que no puede postular a dicho cargo.

El Parlamento

La mayoría de la población no tiene un partido al que respaldar para el Congreso: 58% no elige a ninguna de las organizaciones políticas que están en la competencia electoral. El 28% diría que no sabe o no precisa, 24,8% no apoyaría a ninguno, 4,5% anularía su voto intencionalmente y 0,5% no iría a cumplir con el sufragio.

Entre las agrupaciones en carrera, la más favorecida es el Partido Morado con 12,9% de intención de voto. Le siguen Somos Perú (8,3% en el sondeo), Acción Popular (4,1%), Fuerza Popular (3,3%), Frepap (2,9%), Alianza para el Progreso (1,4%), Unión por el Perú (1,4%) y Podemos Perú (1,2%, grosso modo).

Restauración Nacional, el partido del hasta ahora favorito para las presidenciales (Forsyth), está entre los más relegados, con apenas un 0,8% de preferencia para el Congreso. Si las elecciones fueran en estos días, habría un jefe del Estado sin bancada en el Poder Legislativo.

Vizcarra tiene considerable respaldo. Un 83% está en desacuerdo con que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre la vacancia presidencial. Además, 64% cree que los fiscales de Lava Jato filtraron información sobre sus posibles delitos. Entre quienes creen esto, un 60% piensa que esa acción fue negativa porque contribuyó a su destitución.

En general, 56% está de acuerdo con que Vizcarra postule al Parlamento y 57% votaría por él (en Lima, 55%). Un 53% cree que el exmandatario candidatea al Congreso para seguir participando en política y 38% que lo hace para tener inmunidad.

Sin un panorama claro

Análisis por Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

A cuatro meses de las elecciones el escenario electoral podría estar un poco más definido. Sin embargo, la experiencia nos dice que diciembre no es un adelanto del escenario de abril. En las encuestas de intención de voto realizadas en diciembre de 2010, Luis Castañeda, Keiko Fujimori y Alejando Toledo ocupaban los tres primeros lugares, Ollanta Humala ocupaba el cuarto lugar y ya sabemos quién terminó siendo presidente. En las encuestas de diciembre de 2015 Fujimori superaba a Pedro Pablo Kuczynski y junto con ellos se ubicaba César Acuña en tercer lugar.

En el actual escenario George Forsyth sigue encabezando la intención de voto, pero ahora solo con 15%, mientras que Verónika Mendoza y Julio Guzmán completan el grupo de tres que encabeza las preferencias, seguido de Fujimori. Y salvo Forsyth el resto no supera el 10%.

Ahora que buena parte de la población electoral más importante, los jóvenes, se ha movilizado, queda la duda de si esa mayor participación política se reflejará en las preferencias partidarias o asistiremos a un escenario de alta participación y bajo partidismo.

Por otro lado, en una escala de ubicación ideológica han ido aumentando las preferencias por la izquierda y derecha, aunque el centro siga congregando los mayores porcentajes. Y en ese sentido, la única candidatura que claramente se identifica ideológicamente como de izquierda es la de Mendoza, quizá por eso destaca ligeramente en la preferencia electoral. No se identifica claramente un competidor de la derecha, que parece más dividida que antes y quizá por ello no se encuentra aún una candidatura de contrapeso para estos primeros lugares.

Peruanos revelan por cuáles candidatos votarían en las elecciones del año siguiente.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.