El líder de Alianza Para el Progreso (APP) y candidato presidencial del mismo partido, César Acuña, expresó que en su eventual gobierno no defenderá a políticos involucrados en actos de corrupción.

“No estamos comprometidos con nadie, no queremos gobernar para defender a ningún corrupto , no queremos gobernar para defender a los coimeros, queremos gobernar porque queremos cambiar la vida de los peruanos”, manifestó Acuña durante la presentación de su plancha presidencial y de sus candidatos al Congreso para las elecciones generales 2021.

De inmediato, el líder apepista insistió: “El mejor cambio político tiene que ser que en el gobierno de APP, cero corruptos, los corruptos a la cárcel. Que quede claro, los coimeros a la cárcel”.

César Acuña precisó que su gobierno planea gestar un “cambio político”, proponiendo una renovación en el Parlamento. En esa línea, presentó a la exprocuradora anticorrupción del Caso Odebrecht, Katherine Ampuero; la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz; la actriz Vanessa Terkes y el excongresista Daniel Abugattás, como parte de algunos de sus candidatos al Parlamento.

En otro momento, Acuña Peralta mencionó que uno de sus objetivos estará orientado al crecimiento económico del país , luego de que se viera afectado por la pandemia del coronavirus.

“Queremos hacer cambios económicos y el mejor cambio económico tiene que ser apoyar a los emprendedores del Perú. Quiero ser el presidente de los emprendedores, de ese 80% de peruanos que construye el país”, señaló.

En esa línea, dijo que promoverá la inversión público-privada con obras por impuestos, para no solo generar desarrollo en infraestructura sino que también puestos de trabajo.

César Acuña fue investigado por plagio, lavado de activos, falsedad genérica e inducción al voto

El candidato presidencial César Acuña fue investigado por el delito de plagio en su tesis para obtener el grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. La justicia española archivó el caso por haber prescrito desde el tiempo de la publicación, pero en Perú sí fue sancionado.

En este sentido, Indecopi multó a Acuña con el pago de 79,500 soles , al corroborarse que la tesis doctoral presentada reprodujo fragmentos de obras de Otoniel Alvarado Oyarce sin reconocer su autoría. La Universidad César Vallejo (UCV), de la que es dueño, también fue multada por este caso y tuvo que pagar 71,100 soles.

Asimismo, al apepista se le abrió una investigación por los presuntos delitos de falsedad genérica e inducción al voto, en el caso “Plata como cancha”, al filtrarse un vídeo en el que Acuña comentó de dádivas a personas para conseguir su voto a fin de lograr la reelección a la alcaldía de Trujillo en el 2010.

Sin embargo, Acuña fue absuelto en segunda instancia por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quienes argumentaron que el Ministerio Público no probó la entrega de dádivas, además de que no hubo testigos que confirmaran que no se realizaron las elecciones internas de APP para elegir a los candidatos.

De igual modo, se le abrió una investigación por lavado de activos, ya que en el 2016 compró en España una lujosa vivienda valorizada en un millón 200 mil euros y la pagó al contado.

El 3 de enero del 2020 se difundió en Canal N que el fiscal Eduardo Cueva presentó una resolución en la que amplía su indagación por lavado de activos, para conocer si el origen de su patrimonio es legal.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.