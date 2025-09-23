Miguel Ángel Estupiñán, gerente comercial LEGO LATAM: "Hoy vendemos LEGO que hace que un adulto vuelva a ser niño construyendo"

LEGO, la icónica marca de juguetes daneses, mantiene su liderazgo mundial gracias a un portafolio que combina innovación, entretenimiento y nostalgia. En Latinoamérica, el crecimiento es sostenido, aunque con particularidades locales, como la popularidad de Minecraft en Perú o la reciente recepción de la línea LEGO Fórmula 1.

Miguel Ángel Estupiñán Flores, gerente comercial de LEGO LATAM, explica a La República cómo la marca ha logrado conectar tanto con niños como con adultos, consolidando un modelo de negocio basado en la creatividad y la experiencia.

Miguel Ángel, gracias por esta entrevista. Para comenzar, ¿qué es LEGO hoy en día y cómo se posiciona en la región?

Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder contarles cómo vamos con la marca. A nivel mundial, LEGO es la marca número uno de juguetes. Nuestra participación en el mercado es grande, extensa y sostenible en el tiempo. En Latinoamérica, estamos teniendo crecimientos importantes. México y Brasil, que tienen operación propia, lideran en la región, pero Perú y otros países también muestran un avance que nos acerca a lo que representa LEGO globalmente.

¿Qué ha impulsado ese crecimiento en Perú y la región?

Para 2025, un lanzamiento clave ha sido la línea LEGO Fórmula 1. Teníamos un mix sólido de líneas como gaming, Star Wars y superhéroes, pero esta nueva colección catapultó nuestro crecimiento. Los vehículos son réplicas de los autos de las 10 escuderías actuales, y no solo atraen a los niños, sino también a los adultos que buscan entretenimiento fuera de las pantallas. LEGO se convierte en un sistema de recompensa: armar un set y verlo completo genera satisfacción y, en muchos casos, se exhibe como un trofeo.

¿Cuál ha sido, en tu gestión, el momento más fuerte y el más débil en Perú?

Lo más fuerte actualmente es Fórmula 1, sin duda. Anteriormente, LEGO Super Mario también fue un boom. El momento más débil fue durante la pandemia, cuando tuvimos que cerrar nuestras cinco tiendas en Perú. Sin embargo, el confinamiento abrió oportunidades: LEGO se convirtió en un entretenimiento dentro de casa, y en 2020 las ventas crecieron más del 40% respecto al 2019. Fue un aprendizaje sobre cómo adaptarse y comunicar la marca en tiempos de crisis.

¿Cómo influyen las tendencias culturales y las plataformas digitales en LEGO?

Un ejemplo reciente es la campaña de Fórmula 1 que incluyó series de Netflix y presencia en TikTok. Esto acercó el deporte a un público más amplio. También trabajamos con reboots de películas y series, como Harry Potter o Spider-Man, y lanzamientos locales como LEGO One Piece, que generó gran expectativa en Perú gracias a aliados e influencers. El objetivo es conectar con fans de todas las edades, siempre encontrando puntos de pasión.

Hablando de estas pasiones, ¿qué nos puedes decir de la línea de LEGO botánica y su aceptación?

Las flores y plantas en LEGO representan un hobby distinto: decoración y estilo de vida. Nuestra colección de girasoles, orquídeas y suculentas ha sido de las más vendidas en 2024. No depende de un fandom o película, pero conecta con amantes de la decoración, generando ventas sostenidas. Vemos que este tipo de modas no son pasajeras; forman parte de un estilo de vida que combina creatividad y estética.

Mencionabas el trend de flores amarillas, ¿qué impacto ha tenido?

Sí, tomamos ese producto y es el bestseller de septiembre, justamente porque nos sumamos a una tendencia con videos y promoción. Esto refleja cómo LEGO no solo vende piezas, sino ideas de creatividad, uso y regalo. Los papás modernos, por ejemplo, ya no esperan una corbata; un set de LEGO Fórmula 1 de Ferrari o McLaren se convierte en un regalo innovador. Incluso regalar un ramo de rosas de LEGO para armarlo y exhibirlo en un florero es un “regalazo”, que conecta con la nostalgia y la creatividad.

¿Qué planes tiene LEGO para Perú y qué esperas lograr con tu gestión?

Estamos contentos con los resultados pre campaña, especialmente de cara al Día del Niño, nuestro primer gran pico de ventas. Tenemos presencia online y en tiendas físicas sólida, y la campaña de Navidad será un reto importante. Hemos remodelado la tienda del Jockey Plaza y planeamos nuevas remodelaciones para seguir creciendo.

En 2026, tenemos un portafolio que promete superar lo logrado con Fórmula 1; aún es confidencial, pero puedo asegurar que será una experiencia que impactará al público igual que nos impactó a nosotros internamente.

Por último, ¿cómo invitas a los clientes a vivir la experiencia LEGO en tienda?

Queremos que cada visitante, incluso adulto, conecte con su niño interior. Si es tu cumpleaños, por ejemplo, puedes ir con tu DNI y llevarte tu postal y una minifigura personalizada. La idea es generar emoción, ofrecer ideas de creatividad y uso, y mostrar que LEGO es más que un juguete: es un espacio de conexión, diversión y construcción de recuerdos.