HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
EN VIVO

Curwen en La República | Los anticuchos del nuevo fiscal Tomás Gálvez

Economía

Miguel Ángel Estupiñán, gerente comercial LEGO LATAM: "Hoy vendemos LEGO que hace que un adulto vuelva a ser niño construyendo"

En exclusiva para La República, Miguel Ángel Estupiñán detalla cómo LEGO ha logrado consolidar su crecimiento en Perú y Latinoamérica.

Miguel Ángel Estupiñán tiene 14 años en la compañía. Foto: LEGO
Miguel Ángel Estupiñán tiene 14 años en la compañía. Foto: LEGO

LEGO, la icónica marca de juguetes daneses, mantiene su liderazgo mundial gracias a un portafolio que combina innovación, entretenimiento y nostalgia. En Latinoamérica, el crecimiento es sostenido, aunque con particularidades locales, como la popularidad de Minecraft en Perú o la reciente recepción de la línea LEGO Fórmula 1.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Miguel Ángel Estupiñán Flores, gerente comercial de LEGO LATAM, explica a La República cómo la marca ha logrado conectar tanto con niños como con adultos, consolidando un modelo de negocio basado en la creatividad y la experiencia.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Miguel Ángel, gracias por esta entrevista. Para comenzar, ¿qué es LEGO hoy en día y cómo se posiciona en la región?

Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder contarles cómo vamos con la marca. A nivel mundial, LEGO es la marca número uno de juguetes. Nuestra participación en el mercado es grande, extensa y sostenible en el tiempo. En Latinoamérica, estamos teniendo crecimientos importantes. México y Brasil, que tienen operación propia, lideran en la región, pero Perú y otros países también muestran un avance que nos acerca a lo que representa LEGO globalmente.

¿Qué ha impulsado ese crecimiento en Perú y la región?

Para 2025, un lanzamiento clave ha sido la línea LEGO Fórmula 1. Teníamos un mix sólido de líneas como gaming, Star Wars y superhéroes, pero esta nueva colección catapultó nuestro crecimiento. Los vehículos son réplicas de los autos de las 10 escuderías actuales, y no solo atraen a los niños, sino también a los adultos que buscan entretenimiento fuera de las pantallas. LEGO se convierte en un sistema de recompensa: armar un set y verlo completo genera satisfacción y, en muchos casos, se exhibe como un trofeo.

Foto: LEGO

Foto: LEGO

¿Cuál ha sido, en tu gestión, el momento más fuerte y el más débil en Perú?

Lo más fuerte actualmente es Fórmula 1, sin duda. Anteriormente, LEGO Super Mario también fue un boom. El momento más débil fue durante la pandemia, cuando tuvimos que cerrar nuestras cinco tiendas en Perú. Sin embargo, el confinamiento abrió oportunidades: LEGO se convirtió en un entretenimiento dentro de casa, y en 2020 las ventas crecieron más del 40% respecto al 2019. Fue un aprendizaje sobre cómo adaptarse y comunicar la marca en tiempos de crisis.

¿Cómo influyen las tendencias culturales y las plataformas digitales en LEGO?

Un ejemplo reciente es la campaña de Fórmula 1 que incluyó series de Netflix y presencia en TikTok. Esto acercó el deporte a un público más amplio. También trabajamos con reboots de películas y series, como Harry Potter o Spider-Man, y lanzamientos locales como LEGO One Piece, que generó gran expectativa en Perú gracias a aliados e influencers. El objetivo es conectar con fans de todas las edades, siempre encontrando puntos de pasión.

Hablando de estas pasiones, ¿qué nos puedes decir de la línea de LEGO botánica y su aceptación?

Las flores y plantas en LEGO representan un hobby distinto: decoración y estilo de vida. Nuestra colección de girasoles, orquídeas y suculentas ha sido de las más vendidas en 2024. No depende de un fandom o película, pero conecta con amantes de la decoración, generando ventas sostenidas. Vemos que este tipo de modas no son pasajeras; forman parte de un estilo de vida que combina creatividad y estética.

Mencionabas el trend de flores amarillas, ¿qué impacto ha tenido?

Sí, tomamos ese producto y es el bestseller de septiembre, justamente porque nos sumamos a una tendencia con videos y promoción. Esto refleja cómo LEGO no solo vende piezas, sino ideas de creatividad, uso y regalo. Los papás modernos, por ejemplo, ya no esperan una corbata; un set de LEGO Fórmula 1 de Ferrari o McLaren se convierte en un regalo innovador. Incluso regalar un ramo de rosas de LEGO para armarlo y exhibirlo en un florero es un “regalazo”, que conecta con la nostalgia y la creatividad.

¿Qué planes tiene LEGO para Perú y qué esperas lograr con tu gestión?

Estamos contentos con los resultados pre campaña, especialmente de cara al Día del Niño, nuestro primer gran pico de ventas. Tenemos presencia online y en tiendas físicas sólida, y la campaña de Navidad será un reto importante. Hemos remodelado la tienda del Jockey Plaza y planeamos nuevas remodelaciones para seguir creciendo.

En 2026, tenemos un portafolio que promete superar lo logrado con Fórmula 1; aún es confidencial, pero puedo asegurar que será una experiencia que impactará al público igual que nos impactó a nosotros internamente.

Por último, ¿cómo invitas a los clientes a vivir la experiencia LEGO en tienda?

Queremos que cada visitante, incluso adulto, conecte con su niño interior. Si es tu cumpleaños, por ejemplo, puedes ir con tu DNI y llevarte tu postal y una minifigura personalizada. La idea es generar emoción, ofrecer ideas de creatividad y uso, y mostrar que LEGO es más que un juguete: es un espacio de conexión, diversión y construcción de recuerdos.

Notas relacionadas
Lego registra ganancias en alza de 16% en el primer semestre

Lego registra ganancias en alza de 16% en el primer semestre

LEER MÁS
¿Cómo usar el filtro que te convierte en un personaje de Lego? Así lo aplicas en tus fotos

¿Cómo usar el filtro que te convierte en un personaje de Lego? Así lo aplicas en tus fotos

LEER MÁS
PlayStation y LEGO estarían trabajando en un videojuego llamado 'LEGO Horizon Adventures'

PlayStation y LEGO estarían trabajando en un videojuego llamado 'LEGO Horizon Adventures'

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Economía

Tía María: Gobierno Regional de Arequipa prevé inicio de construcción en octubre pese a oposición social

MEF reporta avance del 59% en el shock desregulatorio, pero continúa rechazo sindical

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota