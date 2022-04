Southern evalúa cierre temporal de mina Cuajone en Moquegua

La empresa Southern Perú podría cerrar de forma temporal la mina de Cuajone (Moquegua) a causa del conflicto que existe con la comunidad campesina Tumilaca Pocata, Coscore y Tala. Eso fue advertido en una carta enviada al Consejo de Ministros (PCM) por el presidente ejecutivo de la minera, Óscar González Rocha.

Hace más de 30 días la comunidad inició su protesta contra Southern , reclamanda la titularidad de los predios que ocupa la minera. Bloquearon parte de la línea férrea que usa Southern para el transporte de su mineral y tomaron el reservorio de Viña Blanca que alimenta con agua a la mina y su campamento.

La carta de González Rocha confirmaba la participación de la minera en la mesa de trabajo que convocó la PCM para ayer pero que fue suspendida. El empresario solicitó al premier Aníbal Torres Vásquez que promueva una solución al conflicto.

PUEDES VER: PCM convocó a comunidad de Moquegua para instalar mesa de trabajo con Southern

Detalló que debido al bloqueo, el perjuicio económico para su empresa sería de US$ 5 millones por día de exportaciones (de cobre) y en S/ 8.5 millones diarios por concepto de impuestos y regalías. Además González Rocha mencionó que la protesta afecta el derecho al agua potable de cinco mil personas que habitan en el campamento, el Hospital de Cuajone y 600 niños de tres instituciones educativas.

Por su parte, la comunidad publicó ayer en su cuenta de Facebook que no existía justificación para discutir la titularidad de los predios que reclaman, insistiendo en que seguirán en pie de lucha. El Gobierno intentó crear una mesa de diálogo entre la comunidad y la minera a mediados de marzo pero fracasó, pues la comunidad se negó a dejar la toma de la vía y el reservorio .

El prefecto de Moquegua, Guillermo Rea Tito, declaró ayer a la prensa, que no existen condiciones para una mesa de trabajo pues tanto la minera y la comunidad no ceden en sus posiciones. Por un lado, la comunidad no garantiza que tras la instalación de la mesa se levantarán las medidas de protesta, por el otro la minera no se ha pronunciado sobre la denuncia que interpuso contra 18 comuneros por acciones en contra de sus instalaciones.

La comunidad ha pedido la presencia del presidente Pedro Castillo Terrones en el reservorio de Viña Blanca, donde desean que se instale la mesa de trabajo.

Mesa de trabajo suspendida

La noche del miércoles el premier Aníbal Torres envió una carta al presidente regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, donde la comunicaba la suspensión de la mesa de trabajo programada para el jueves a las 14 horas en el gobierno regional.

La comunidad campesina que demanda a la minera, rechazaba que la cita se llevara a cabo en la ciudad.