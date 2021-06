Alza internacional dispara precio de los combustibles

Cuando en Perú se declaró el estado de emergencia debido a la llegada del Covid-19, el precio internacional del petróleo WTI se cotizaba en US$ 33. Al cierre del 2020, la cotización del barril fue de US$ 48. A la fecha, este precio es de US$ 68, un alza significativa.

Esto se ha visto reflejado en el mercado interno. Si el 27 de abril de este año el precio promedio de venta al público del galón de 95 octanos costaba S/ 14,50, un mes después —el 26 de mayo— por el mismo producto se pagaba en promedio S/ 15,29, según información oficial del Osinergmin (ver infografía).

Un detalle no menos importante es que hoy el Perú consume unos 250.000 barriles de combustibles, pero produce localmente apenas 40.000. La diferencia se importa pagando precio internacional.

De esta manera, son los precios internacionales los que definen la tendencia en el precio de venta al consumidor.

Cuestionable advertencia

En los últimos días, Luis Carranza, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, viene aseverando que el precio de los combustibles se encuentra alto debido a que Petroperú lo ha subido para poder costear la refinería de Talara.

Ha señalado también que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori se reducirá temporalmente el ISC de los combustibles “mientras se revisa el precio” que actualmente rige en el mercado.

Es importante precisar que Petroperú no vende combustibles a nivel minorista. Las estaciones asociadas a la Petrored corresponden a empresas que tienen un vínculo comercial con la petrolera del Estado, por el cual usan su logo.

Petroperú hoy vende a nivel mayorista y efectivamente, como dice el exministro de Economía, la estatal junto con Relapasa de Repsol tenían hasta hace pocos años mitad y mitad de ese mercado. Sin embargo, hoy existe un mercado más atomizado con muchos actores (Valero Energy, Pecsa, Exxon Mobil y Phoeninca) que ostentan alrededor del 15% de la importación mayorista de productos terminados (combustibles).

¿Y el libre mercado?

En opinión de Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy, existe un error conceptual en lo manifestado por Carranza, pues si uno observa los precios de venta en los grifos asociados a Petroperú, tienen marcadores más baratos que la competencia que venden, en promedio, hasta S/ 3 más caro por galón.

Asimismo, el especialista recordó que en el Perú se ejerce el libre mercado, ello permite que si Petroperú cobrase más de lo que le corresponde, la importación ingrese libremente al mercado y desplace a la estatal.

“Ese mecanismo impide que Petroperú pueda cobrar irracionalmente los precios de los combustibles. El mercado se regula solo porque los importadores lo desplazarían”, explicó Navarro.

Necesario fortalecimiento

Aurelio Ochoa, consultor en temas energéticos, advierte que otro aspecto que ocurre en el mercado local es que los mayoristas (Petroperú y Repsol) trasladan lo que pasa a nivel internacional; sin embargo, en la parte de la comercialización “existe libertinaje de precios”.

Explicó que las estaciones de servicio y grifos disparan al precio que consideran mejor, hallándose diferencias de S/ 2 a S/ 3 por galón. “Esa situación debería analizarse y más bien debiera haber una participación de Petroperú en ese último eslabón de la cadena y que sirva como un espejo que sí refleje el movimiento internacional”, recomendó.

En tanto que, para Ochoa, lo señalado por Carranza obliga a replantear cuál será el rol de Petroperú en el próximo quinquenio para, justamente, evitar que sea una empresa que dependa, en sus ingresos, de la actividad menos rentable en toda la cadena de los hidrocarburos, como lo es la refinación.

“Petroperú debe ser fortalecida como parte de una política de Estado, a través de la integración vertical, con los lotes de Talara que están al frente de la refinería de Talara. Se necesita decisión política”, anotó.

Financiamiento del PMRT

Contrariamente a lo que se señala, Petroperú cerró este año la estructura financiera del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). En ese sentido, los casi US$ 6.000 millones que demanda la inversión se pagan con aporte de capital de la empresa, con recursos propios, con créditos de Cesce y de FIEM, ambos de España, una emisión de bonos este año y, principalmente, a través de dos emisiones a largo plazo (15 y 30 años) lanzadas en 2017.

“Lanzados de forma exitosa y que fueron objeto de una distinción especial en el mundo financiero a la mejor emisión, pero en Perú por intereses, la opinión pública lo distorsiona”, lamentó Gustavo Navarro.

Estados financieros en azul

A pesar de haber sufrido un proceso de privatización en diversas unidades de negocio en la etapa del fujimorismo, Petroperú es la primera empresa del país en ventas y supera de dos a tres veces en utilidades a Repsol, según los estados financieros publicados por la SMV.

De acuerdo con Navarro, si se miran los mercados de combustibles más cercanos como Chile, este es un país que no tiene petróleo, pero cuenta con dos refinerías de alta complejidad.

Según Comex, con data de Aduanas, Valero en 2019 importó por US$ 623 millones y en el caso de Mobil la importación fue por US$ 186 millones.

La palabra

Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy

“Todos los países europeos tienen refinerías, aún sin tener petróleo porque ellos tiene un mercado que consume combustibles. Refinar es más barato que importar el producto terminado”.

Datos

Conoce el sector. Carranza no es ajeno al teje y desteje de Petroperú, pues en su calidad de exministro de Economía ha formado parte de la junta de accionistas de la empresa.

Proyecto rentable. De acuerdo con análisis hechos en 2018, la tasa interna de retorno del PMRT era de 8%.

Infografía

