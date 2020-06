MEF: “Ahora Reactiva Perú tiene nuevas reglas de juego”

El programa de garantías Reactiva Perú, que ha permitido a más de 71 mil empresas (al 29 de mayo) acceder a créditos con tasas promedio de 1,92% anual, está próximo a iniciar su segunda etapa, “pero con nuevas reglas de juego”.

El lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el nuevo reglamento operativo del programa de financiamiento, incorporando diversos cambios y flexibilizando algunos requisitos para que más mypes puedan ser beneficiarias.

“El nuevo Reactiva Perú publicado va en línea con la inclusión financiera a las mypes, en la que antes de la cuarentena solo el 5% era cliente. Ayer (lunes), me reuní con las microfinancieras y hemos hablado de los cambios del programa y sus compromisos para atenderlas (a las mypes)”, dijo la titular del MEF, María Alva, durante su intervención en la Comisión Especial COVID-19 del Congreso.

Créditos se amplían

El nuevo reglamento dispone que las empresas que ya accedieron al préstamo en la primera etapa de Reactiva Perú puedan volver a postular, considerando los nuevos límites de crédito por garantía.

Y es que en la segunda fase, el tope del crédito para la cobertura de garantía al 98% se elevó de S/ 30 mil a S/ 90 mil. Al 95%, subió a S/ 750 mil; al 90% hasta S/ 7,5 millones. Finalmente, el tramo de 80% de garantía se mantuvo hasta S/ 10 millones.

Se estableció que la cobertura máxima de garantía cubra hasta tres meses de venta anual o, en el caso de las microempresas, dos meses de deuda por capital de trabajo (hasta S/ 40 mil) registrado en la SBS.

Sobre deuda en la Sunat

Asimismo, se establece que sí se podrá conceder el préstamo a aquellas empresas que, a la fecha de la solicitud del crédito, su deuda tributaria, por períodos anteriores al año 2020, exigibles en cobranza coactiva, no sea mayor de una 1 UIT, es decir, S/ 4.300.

Si la empresa no cuenta con clasificación a febrero del 2020, no deberá haber estado en una categoría diferente a “normal” considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. Y también se consideran con categoría “normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

Unas 968 grandes empresas recibieron créditos

Reactiva Perú desembolsó créditos a favor de 71.553 empresas a nivel nacional, de las cuales el 50% están en Lima.

Del total, 55.642 fueron mypes, cuyo ticket promedio de crédito estuvo entre S/ 10 mil y S/ 20 mil.

Mientras que en el tramo de garantía al 90% (con créditos de hasta S/ 5 millones), fueron 10.000 empresas las beneficiarias.

Y para el segmento de créditos de hasta S/ 10 millones, con una garantía del 80%, fueron 986 grandes empresas las que recibieron las colocaciones, que totalizaron casi S/ 7 mil millones.

Por otro lado, en el nuevo reglamento de Reactiva, se habilitó a las empresas de bebidas alcohólicas en general y de tabaco artesanal a postular al programa.