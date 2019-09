Se invertirán US$ 50 millones en Fondo de Adelanto Social

Por: Fiorella Montaño

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) apuntará a la reducción de brechas sociales para lograr entornos más receptivos a los proyectos mineros. Una estrategia es el Fondo de Adelanto Social (FAS). En el marco del último día del Perumin, el viceministro de Minas, Augusto Cauti, señaló que este año se tendrán que invertir los US$ 50 millones con los que cuenta el fondo para realizar al menos dos proyectos en zonas de influencia de proyectos en desarrollo.

El ministerio tiene en cartera 48 proyectos de inversión que deben construirse hasta el 2022, por una inversión de US$ 57 mil millones. Las obras realizadas con el FAS son un adelanto de lo que las mineras tendrán que aportar en canon cuando se encuentren en operación. Es por ello que se definirán las obras por ejecutar con el fondo sobre la base de la viabilidad del proyecto.

PUEDES VER Mineros reclaman por exceso de burocracia y revisión a ley minera

La proyección es que entre el 2020 y 2021 se ejecuten cuatro proyectos por año.

El titular del Minem, Francisco Ísmodes, manifestó que el FAS se articulará con otras iniciativas de cierre de brechas, como el Plan Nacional de Infraestructura, las agencias de desarrollo, entre otros programas.

Sobre las proyecciones del 2019 indicó que se logrará una mayor producción de cobre, cerrando el año con 2,5 millones de toneladas de cobre fino. El mejor resultado de producción de los últimos 5 años. La ejecución de nuevos proyectos, como la ampliación de Toquepala, contribuyó al ascenso.

PUEDES VER Arequipa: Más de 80 ponentes participan en Perumin

Al 2022 se espera lograr una producción de 3 millones de toneladas de cobre. En cuanto a las inversiones, Ísmodes espera dejar encaminados US$ 21 mil millones de inversión minera.

La clave

- Inversiones. En lo que va del año se logró una inversión de US$ 3.011 millones. La meta para el 2019 es de US$ 6.000 millones. Lo comprometido es un total de US$ 110 millones.