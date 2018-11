Amazon desea comprar las cadenas deportivas de Disney

Luego que Disney comprara todos los activos de la Fox y que, previo a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se desharía de las 22 cadenas deportivas, Amazon está haciendo todas las gestiones posibles para adquirirlas.

Fuentes ligadas al procedimiento informaron que Amazon.com Inc “está pujando” por las 22 cadenas deportivas regionales de Walt Disney Co, incluido Yes Network.

La información no incluyó datos sobre el valor de las ofertas. Pero, con anterioridad, fuentes consultadas por medios especializados habían indicado que las cadenas tendrían un valor aproximado de 20.000 millones de dólares.

Otros que también quieren comprar las 22 cadenas deportivas son el grupo Blackstone y un fondo de gestión de patrimonio soberano, así como The New York Yankees.