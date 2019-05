Tres peruanos entre el cielo y la historia

Como todas las mañanas, el doctor Luis Jaime Castillo Butters realizaba su paseo matutino frente al mar de Chorrillos cuando recibió una llamada internacional con una noticia que lo dejó sorprendido. Siete años antes, en 2012, la doctora Sonia Guillén Oneeglio recibió la misma llamada. "Pensé que era una broma -recuerda- pero cuando lo confirmé, me alegró el día". Igual sucedió el 2007 con el doctor Ronald Woodman Pollit.

Castillo, Guillén y Woodman son los únicos peruanos que integran la selecta Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS), una de las instituciones de mayor prestigio científico en el mundo, integrada por la crema y nata de los científicos gringos, entre ellos, medio centenar de premios Nobel. Fue creada durante la Guerra de Secesión por el presidente Abraham Lincoln con la idea de crear un cuerpo de científicos que apoyara y que pudiera ser convocado por el Estado. Una alianza con el conocimiento que contribuyó al desarrollo de Estados Unidos como primera potencia mundial.

Pero lo que más llama la atención es que dos de los tres científicos peruanos incorporados a la NAS son arqueólogos, Castillo y Guillén, mientras que Woodman es un físico especializado en alta atmósfera.

Todo un reconocimiento internacional al trabajo de los especialistas en restos históricos. Una disciplina que hoy requiere conocimiento y especialización en otras ramas científicas como la geología, la biología, la antropología, la genética y un largo etcétera.

"La colaboración en arqueología entre la comunidad científica de ambos países es intensa y nuestra incorporación es el reflejo de esa interacción", sostiene la doctora Guillén. Por su parte, Castillo está convencido de que "un país como el Perú, con su patrimonio cultural, hace de la arqueología una disciplina que efectivamente permite que los investigadores figuren a nivel mundial".

La NAS no realiza nominaciones ni organiza concursos para la incorporación de sus científicos. "En la NAS nadie te elige, nadie te propone. Son tus pares quienes reconocen tu trabajo. Ni Sonia ni yo sabíamos que estábamos siendo evaluados. Esa llamada fue toda una sorpresa", aclara Castillo.

Arriba siempre arriba

El doctor Ronald Woodman es un piurano graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería y doctorado en la Universidad de Harvard. Su especialidad es la alta atmósfera y sus primeros trabajos en el radio-observatorio de Jicamarca sirvieron para inspirar el lanzamiento de los cohetes Apolo de la NASA.

Por sus investigaciones mereció el premio Appleton, un galardón otorgado por la Royal Society de Londres y equivalente al Nobel para los especialistas en estudios atmosféricos. Se lo otorgaron por sus "significantes contribuciones y liderazgo en los estudios -por medio de radares- de la ionósfera y atmósfera". Woodman fue el primer científico de un país en desarrollo que ganó este galardón.

"Los gobernantes siguen pensando que la riqueza del país está en el oro o en la anchoveta, y no se preocupan por el conocimiento, solo con esta virtud países como Taiwán, Israel, Japón lograron desarrollar", declara Castillo a Domingo cuando celebramos su premio.

La primera peruana

La doctor Sonia Guillén es una arqueóloga huanuqueña graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctorada en bioantropología en la Universidad de Michigan. Es considerada la máxima autoridad peruana en el estudio de momias. Más de 70 publicaciones refrendan su prestigio académico.

Guillén recuerda con humor la noticia de su incorporación al NAS: "Cuando me llamaron primero pensé que me estaban tomando el pelo. Fue un grata sorpresa ", recuerda. Y reconoce que "a mí me gusta mucho la historia de la NAS, ya que fue fundada en 1863, en plena Guerra Civil en Estados Unidos, y desde su inicio es una fuente de asesores para el gobierno. Tienen una forma de incorporar a los científicos en consultas y proyectos. NAS es útil al gobierno. Cuando me incorporaron, Obama participó en la ceremonia y nos saludó, no creo que haya la misma dinámica con Trump".

Ese mismo año, la UNMSM organizó una ceremonia en el salón de honores de La Casona del Parque Universitario. El maestro Luis Lumbreras hizo público su “profundo respeto académico” por la doctora Guillén, su “equilibrado manejo de la información científica” y recordó sus trabajos desde “las momias de Chinchorro” (Moquegua) hasta sus trabajos en el rescate de las Laguna de los Cóndores, en Leymebamba (Amazonas). Por su parte, Salomón Lerner hizo hincapié en el aporte de esta mujer de ciencia a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; y en la constitución de un posgrado en Antropología Forense y Bioarqueología en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

A vista de drone

En la PUCP, el doctor Luis Jaime Castillo incorporó el uso de drones en las investigaciones arqueológicas, marcando un antes y un después en su disciplina. La técnica fue incorporada al Ministerio de Cultura cuando ocupó uno de los viceministerios. A sus excavaciones de yacimientos mochicas en San José de Moro (La Libertad) se suma su apoyo al hallazgo e identificación de geoglifos en Palpa y Nasca. También es explorador de la National Geographic Society.

Su labor ha sido reconocida por la NAS pero él cree "que no es un reconocimiento solo a una persona. Al admitir a Sonia Guillén o a mí no están reconociendo solo nuestros trabajos. Están reconociendo toda una trayectoria y a un equipo que es parte de una comunidad científica. Es un reconocimiento que te impone una responsabilidad de formar a los siguientes científicos peruanos".

Castillo proviene de las canteras de la PUCP y obtuvo su doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Cuando enfatizamos por la presencia de dos arqueólogos peruanos entre los elegidos por la NAS, Castillo responde: "Sonia es sanmarquina y yo de la PUCP. Ambos en área de Humanidades y Ciencias Sociales, y en Arqueología. La universidad fue nuestro punto de partida, pero cuando te dedicas a estas investigaciones, se vuelven tu vida. No es algo para horarios establecidos. Todo el tiempo estás leyendo, investigando, experimentando nuevas tecnologías, buscas financiamiento para nuevos experimentos. Nunca paras. Tú conoces un montón de arqueólogos y sabes de su permanente afán investigador. Lo que nos impulsa es la curiosidad y estamos todo el día pensando en nuestras investigaciones", sostiene.

Castillo cree que el origen de la NAS debería ser replicado en el Perú. "Ese ejemplo es interesante -sostiene- porque en el Perú existe un cuerpo de científicos e investigadores que pueden asistir a la nación y al Estado".

En el Perú, empero, no hay muchos reconocimientos: "Es que no somos propensos a reconocer el mérito ajeno. No hay suficientes reconocimientos. Al revés. Si tú haces algo destacado vas a encontrar muchos detractores. Aquí esperan que estés al borde de la muerte para reconocerte. Y lo más-más es que te velen en los ambientes del Ministerio de Cultura".