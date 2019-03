Los estudiantes que luchan por el clima

No son la generación que resolverá el problema del cambio climático: para cuando pudieran hacerse cargo sería demasiado tarde. Su papel es otro. Son la generación que despertará la conciencia climática del mundo. Y lo están logrando.

Inspirados por la figura de Greta Thunberg (16), la adolescente sueca que está revolviendo las conciencias de los gobernantes con sus inflamados –y fundamentados– discursos, cientos de miles de estudiantes de colegios y universidades de todo el planeta están tomando las calles para emplazar a las autoridades de sus países a tomar acción. Cuanto antes.

Ocurre en Bélgica. Ocurre en Sudáfrica. Ocurre en los Estados Unidos de Donald Trump.

Y ocurre en Perú.

El viernes 15, cientos de jóvenes, escolares, técnicos, universitarios, marcharon por las calles del Cercado de Lima como parte de la histórica huelga estudiantil contra el cambio climático, el #FridaysForFuture, convocada por Thunberg.

Lo mismo hicieron otras decenas de adolescentes en 17 ciudades del interior, desde Tumbes hasta Puno, pasando por Jaén, Huancayo, Huánuco, Ayacucho, Cusco y Arequipa.

Algunos pertenecían a organizaciones ecologistas y otros habían ido por su cuenta. El núcleo organizador lo lideraron tres muchachos, ninguno mayor a los 20 años, que, sin poder ni influencias, se habían puesto sobre los hombros la inmensa tarea de instalar el problema del cambio climático en la agenda pública nacional, convencidos, junto con Thunberg, de que "nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia".

Consumo insostenible

Hace unos meses, Kiara Ordóñez (16) estaba en el patio de comidas de un centro comercial cuando tuvo una revelación.

Por un momento, observó a su alrededor a las familias: todas llevaban bandejas con vasos, platos y cubiertos de plástico, con bolsas de plástico y con servilletas de papel. Ella misma tenía esos utensilios desechables sobre su mesa. Se preguntó qué estaba haciendo. Cómo es que habíamos llegado a ser una sociedad tan irresponsable, que consume y desecha tantos objetos en cuestión de instantes.

Kiara había leído, poco antes, que, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), la humanidad solo tiene hasta el año 2030 para hacer los cambios radicales que podrían evitar que la emergencia climática llegue al punto de no retorno.

Este alarmante informe, tomar conciencia sobre el consumismo insostenible y, poco después, el llamado de Greta Thunberg a una movilización global, la impulsaron a actuar.

En forma paralela, Brenda Vargas (20), Renzo Quintanilla (20) y otros miembros de la Red Universitaria Ambiental (RUA), Nodo Universidad Agraria - La Molina, también se enteraron de la convocatoria de la adolescente sueca y, a instancias de Brenda, decidieron participar en la huelga mundial climática.

Estudiantes ambos de Ingeniería Ambiental, Brenda y Renzo son entusiastas activistas que desarrollan jornadas de educación ambiental, arborización en parques y limpieza de playas. Ella creció indignándose con los vecinos que arrojaban basura en las calles de su distrito, Carabayllo. Él, enamorándose de las maravillas del planeta con los documentales de National Geographic y Discovery Channel.

En el camino, el grupo de La Agraria conoció a Kiara, quien ya había reunido a un grupo de excondiscípulos y amigos de su colegio, el San Felipe, y juntos se abocaron a la tarea de preparar el #FridaysForFuture en Perú.

La exitosa jornada del 15 de marzo ha sido el primer paso.

Punto de no retorno

Sentados en el Parque Kennedy de Miraflores, bajo los rayos del sol que se cuelan entre los ficus, los amigos reflexionan sobre las medidas adoptadas por el gobierno peruano para enfrentar el cambio climático, en cumplimiento del Acuerdo de París.

–Son insuficientes– dice Renzo. –El Perú se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30%, pero estudios internacionales que revisaron el avance de los compromisos concluyeron que son insuficientes para alcanzar los objetivos.

–Lo que nosotros proponemos es que dentro de la agenda pública se tiene que priorizar el cambio climático– dice Kiara. –Está muy bien que se tomen temas como la violencia contra la mujer, la inseguridad ciudadana, que son muy importantes. Pero el cambio climático no es algo que se suela escuchar en los discursos presidenciales ni que esté en la mente de las personas. Y, sin embargo, es el problema más grave que ha tenido la humanidad en su historia.

–Estamos en una situación de urgencia– dice Brenda. –Estamos a solo 11 años de no poder regresar al planeta en el que vivimos ahora. Si a este tema no le dan el espacio que se le da a otros temas, nunca se va a resolver y, al final, las personas van a mirar atrás y van a decir "debimos hacerle caso a los jóvenes".

En un documento que elaboraron antes de la marcha, los miembros de Friday for Future Perú plantean darles prioridad e, incluso, aumentar la ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NCD). Proponen que hablemos más sobre el uso de energías renovables, de seguridad alimentaria, de seguridad hídrica y de ciudades sostenibles y resilentes ante el cambio climático. Y piden que el gobierno aborde el problema no solo desde el Ministerio del Ambiente sino a través de todos los ministerios.

–Nosotros no queremos atacar a las autoridades– dice Brenda. –Más bien, buscamos que nos den el espacio para escucharnos. Ellos no están sintiendo el miedo que nosotros sentimos todos los días. Yo tengo miedo. Tengo miedo por mis hermanas menores. La menor tiene meses. Dentro de 11 años quizás ella no tenga agua.

–Lo que más me preocupa es el futuro de los niños– dice Kiara. –Que ellos no puedan pensar en seguir un sueño, por ejemplo, ser músico, sino en cómo van a sobrevivir. Los niños tienen que tener las oportunidades que tenemos nosotros tenemos. Pero si seguimos así, lo único en lo que van a pensar es en cómo llegar al día siguiente.

Renzo no deja de pensar en el escenario que vivirá el planeta si se alcanza el punto de no retorno. Sequías, inundaciones, escasez de agua y de alimentos. Desastres climáticos. Muertes por millones. Un escenario que parece apocalíptico pero que, según los científicos, es una posibilidad muy real.

La jornada del 15 de marzo ha sido el primer paso. En todo el mundo. Según los chicos, Greta Thunberg ha llamado a una nueva movilización para el 24 de mayo. Brenda y los demás quieren que ese momento sea un hito: a partir de ese viernes, todos los viernes ellos realizarán una huelga estudiantil climática, como ya lo hacen jóvenes en muchos otros países, hasta que nuestras autoridades acepten ocuparse del tema con la urgencia que se requiere. Se están preparando para ese momento.

–Ya no podemos confiar en los adultos porque han pasado muchos años y ellos siguen viviendo su vida y las cosas no cambian– dice Brenda. – Los jóvenes somos los que nos hemos tenido que levantar porque, al final, el problema nos va a afectar a nosotros. Y si los adultos no se suman, que se hagan a un lado, porque nosotros seremos la voz que va a defender a las generaciones que vienen.