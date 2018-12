Devoción por los toros peleadores

Se llama Retrocarga y su imponente figura justifica su fama de campeón de campeones. Pesa más de 600 kilos y sus astas podrían voltear un auto con pasajeros y todo. Su sola presencia explica su prestigio de animal mitológico, que representa la furia y ferocidad de la naturaleza en todo su esplendor. Tomo prudente distancia para fotografiarlo cuando compruebo con terror que un niño se escabulle en el corral y se acerca a la bestia. Trato de detenerlo, pero el toro corre hacia él, lo arrincona contra uno de los muros y baja su enorme testa para que el niño le acaricie las orejas. Luego se deja montar como si tratara de un delicado pony. Retrocarga lo pasea por el corral y se acerca a la soga para que el niño lo sujete y lo saque a pasear por el barrio.

"Es la mascota más engreída de la familia", nos dice don Edy Apaza. "Si en la ciudad pasean a los perros, aquí tenemos que pasear al toro para que no fastidie", agrega el veterano ganadero, miembro del directorio de la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa (ACPATPA), fundada en 1986.

En la víspera asistimos a la pelea de toros en el Palacio del Loncco, con tribunas que pueden recibir hasta diez mil espectadores y cocheras para 800 vehículos. El "loncco" es el ganadero típico de Arequipa, un personaje que se remonta a la fundación de la ciudad, cuando españoles empobrecidos se asentaron en las faldas del volcán Misti, tras la fracasada expedición de Diego de Almagro a Chile.

Todo loncco que se respete tiene por lo menos dos toros para jalar la yunta. El loncco no los castra para convertirlos en bueyes. Ambos toros compiten por ser el que mande. Son bravos por naturaleza. El que gana es el que lleva la delantera en la yunta durante las tareas de campo. "Pelean desde chiquitos", asegura don Edy Apaza. "No serían toros si no pelean".

De este conflicto natural entre toros de casta nace la tradicional pelea de toros. "Hoy en día nos dice el ganadero Nicolás Núñez- solo se usa la yunta en los poblados mas alejados. La mayoría de agricultores tienen tractores. Pero jamás dejan de tener un toro que se convierte en parte de la familia, tan querido como un perro. El toro es el mejor amigo del loncco".

Nos explica además que en la previa de cada pelea se produce el "coteja": los dueños tienen que aceptarse. El retador visita al dueño del toro rival y comprueban que tienen pesos similares y son dignos de enfrentarse. El jurado es escrupuloso a la hora de aceptar un enfrentamiento de toros y así evitar el maltrato. Si llegan a un acuerdo se fija la pelea con un apretón de manos y destapando, por lo menos, una caja de cerveza Arequipeña. Si es domingo, un adobo precede la "coteja". Luego de la pelea, cada propietario recibe su flete o bonificación. El dinero apenas si sirve para la comida del animal, pero lo que se recauda por el espectáculo se usa en obras vecinales: agua y desagüe, equipos y nuevos locales para los bomberos y la reconstrucción de iglesias y escuelas afectadas por alguno de los también tradicionales terremotos que sacuden Arequipa.

Tarde de toros

Es precisamente en el Palacio del Loncco donde comprobamos el cuidado que se le da a cada toro mechador.

Es domingo y la plaza está casi llena pues a esa misma hora juega el Melgar en el estadio de la Universidad San Agustín. Fueron programadas tres peleas para las preliminares. Llaman la atención los nombres de los toros peleadores: Mar del Diablo versus Chato Wayrapampa. Loco Lucas versus Valeroso y Español versus Vago Errante. Cinco peleas para semifondo: participan Sampaoli, Señor del Valle, Negrito de mis Pesares, Rompecadenas, Hammuraby, Humilde Chiguateño, Polay Campos, Lujo Rebelde, Señor Misti y Berrati. Vienen de todo Arequipa y la familia llega con ellos. De las ocho peleas, tres terminan en empate. "Es cuando los toros se miden. Saben que pelear resultará inútil y luego de varios minutos el jurado declara el empate, sin que los toros choquen", sostiene Núñez. El desenlace de las otras peleas es rápido. No pasa de cinco minutos. "Al verse vencido uno de los toros evita al rival y parte a la carrera". Suficiente para declarar al ganador. No hay heridos. Y los propietarios del toro ganador festejan con la tribuna mientras los apostadores cobran sus ganancias.

Poco antes de las peleas de fondo se anuncia el "himno de Arequipa". Es el momento más emotivo de la jornada, cuando diez mil personas se ponen de pie, se quitan el sombrero y cantan a todo pulmón: "Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Cuatro siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad...". En la arena, los ganadores propietarios de los toros de pelea forman un semicírculo y el público se entona con más cerveza helada y los mejores piscos de la zona.

Es entonces cuando se escuchan los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la ACPATPA ante el Tribunal Constitucional. La Ley de Protección y Bienestar Animal prohíbe las peleas de animales en lugares públicos y privados. En la discusión en el Congreso se omitió una disposición complementaria que exceptuaba de esta restricción a las tradicionales peleas de toros. Por ello, la asociación ha desarrollado un capítulo -que podría sumarle a la ley- sobre la protección del toro de pelea. Su reglamento establece la igualdad y equidad (contextura, asta y edad) para que no existan desventajas en el enfrentamiento. Se enfatiza, además, que antes, durante y después de la pelea los toros son evaluados por médicos veterinarios para comprobar que no sufren maltrato, tortura o muerte.

Y esto lo comprobamos incluso en las esperadas peleas de fondo, cuando Lluteño Orgulloso, de la familia Gómez Abanto, procedente de Irrigación Majes, enfrentó a Rúio Pallanga, también de 500 kilos, representado por la familia Valdivia Alarcón, de Characato. Luego será Jijuna, de 450 kilos, propiedad de don Pablo Cornejo, que enfrentará al astado Blanco de Peñas, de don Alfredo Begazo, procedente de Socabaya. Y por último vemos a Rico Lunar, de 470 kilos, familia Álvarez Oré, de Cerro Colorado, enfrentando a Satanás, de la señorita Melissa Chara Valdivia, de Cerro July.Las tres peleas no duran más de cinco minutos y ninguno de los toros resulta lastimado o herido.

En eso estamos cuando se acerca un ganadero veterano, emocionado por el triunfo de su toro engreído, para decirnos que está de acuerdo con la gente que protege a los animales. "Nosotros no solo los protegemos, los amamos, son parte de la familia y quiero que mis hijos y nietos mantengan esta tradición que viene de mis ancestros".

El anciano está feliz mientras pasea con su toro. Tiene pinta de loncco viejo, con sus jean gastados, su camisa de cuadros y sus botas de vaquero. Medio en serio, medio en broma, lanza su proclama: "Señores del Tribunal Constitucional, tengan en cuenta que cuando los arequipeños no tenemos algo lo inventamos: no tenemos playas pero inventamos el balneario de Tingo. No tenemos selva y fundamos Selva Alegre. No tenemos polo norte ni polo sur y fundamos Polobaya. No teníamos distracciones dominicales e inventamos las peleas de toros. ¡Salud!".

Horas después visitamos el corral de Rey Manolo, un toro campeón de campeones que choca su enorme cabeza con don Juan Salas, un loncco chacarero de estirpe. Ya perdieron la cuenta de cuántas pelea ganó este torazo y ahora goza su retiro como semental. "Todavía puede pelear pero mejor es que traiga nuevos toritos de pelea", nos dice su propietario.

Rey Manolo lleva una vida de rey. No trabaja el campo y se dedica a pasear por el barrio para mantenerse en forma. Es la mascota de la familia.