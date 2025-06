Perú empató 0-0 con Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Aunque la Bicolor mostró rasgos de lo que fue su mejor versión, la Bicolor no pudo conseguir la victoria en Barranquilla y sigue en la penúltima posición de la tabla de posiciones. Tras el partido, desde el país cafetero se difundió el rumor de una supuesta agresión de Jhon Durán hacia Néstor Lorenzo. Sin embargo, el delantero salió a desmentir ello.

En zona mixta, el atacante del Al Nassr, que fue titular en el partido ante la selección peruana, fue consulado sobre la supuesta pelea que habría tenido con el técnico; no obstante, negó todo ello y pidió al periodista que difundió la presunta agresión que salga a mostrar evidencia de lo ocurrido.

Jhon Durán niega agresión a Néstor Lorenzo tras el Perú vs Colombia

El delantero de 21 años se mostró en contra de estas versiones mal intencionadas y aseguró que todo es inventando. "Nadie habló con nadie adentro (en el camarín), pienso que tienen que parar un poco. Está bien decir cosas dentro del campo, pero inventarlo afuera no me parece lo más adecuado. El periodista que salió a decir eso que tenga la claridad de salir a decir que no es verdad, porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo por cosas que él pensó o imaginó. Nadie quiere empatar o perder, todos queremos ganar, pero tampoco hay que inventar más de lo que pasa, aquí nadie pelea con nadie, estamos aquí por el país", declaró.

Además, Jhon Durán apuntó contra la persona que divulgó por redes sociales la presunta agresión para que muestre algún video o foto que sustente su versión.

"Dile a la persona que ha salido a decir eso que tenga también la hombría de salir a decir que es mentira, que muestre un video sobre eso. Estamos en mal momento, pero son cosas que veo que no se tienen que hacer, es más como atentar la integridad de mis compañeros y nosotros, es querer hacer sentir mal. Estamos en un mal momento, pero tampoco es para que lleguemos a eso", sentenció.

