Lapadula jugará una temporada más en la Serie B y hoy se une a la selección peruana

Sequía goleadora. Gianluca Lapadula ha cerrado una temporada para el olvido, la cual espera quebrar este viernes con camiseta de la selección peruana cuando enfrente a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la jornada 15 de las Eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026.

En enero pasado, el “Bambino” dejó el Cagliari para pasar a las filas del Spezia, club que se mantuvo en la parte de arriba de la Serie B y ayer disputó su partido de vuelta por el ‘play-off’ ante el Cremonese buscando un boleto a la máxima división del fútbol italiano.

Lamentablemente Lapadula no fue titular e ingresó sobre los 68 minutos para intentar ayudar a su equipo. El resultado final fue derrota 2-3 y se quedó con las ganas de jugar en una liga top de Europa. Con camiseta del Spezia, el atacante nacional solo marcó 4 tantos en 13 duelos disputados. Sumó un total de 762 minutos y en las próximas horas llegará a nuestra capital para ponerse a las órdenes de Óscar Ibáñez con la pólvora mojada.

Este resultado ratifica el mal momento que vive nuestro fútbol peruano. El único jugador peruano que tendremos en una liga top de Europa será Oliver Sonne, quien ascendió con el Burnley a la Premier League. Aunque, diversos medios de Inglaterra señalan que el lateral sería prestado, algo que se confirmará en las siguientes semanas.

“Culebra” sin veneno

Ayer el extremo nacional André Carrillo no tuvo participación con el Corinthians (vs Vitória) en el Brasileirao debido a unas pequeñas molestias en el muslo. Para suerte del equipo dirigido por Ibáñez, no es de gravedad y entrenará sin problemas con el resto de sus compañeros hoy en la Videna.