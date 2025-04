Universitario visita a Binacional en Juliaca y Alianza Lima recibe Los Chankas en Matute

En esta Semana Santa la Liga 1 no se detiene y aprovechando que no hubo actividad en la Copa Libertadores a mitad de semana, los equipos que nos representan en el torneo continental tienen un respiro para meterse de lleno en el Torneo Apertura que ya lleva 9 fechas.

Hoy Universitario de Deportes y Alianza Lima tienen acción ante equipos muy complicados. El cuadro merengue, que contará con Manuel Barreto como técnico interino y de asistente a Piero Alva, tras la salida de Fabián Bustos, viaja hasta Juliaca para enfrentar a Deportivo Binacional en el estadio Guillermo Briceño (5:00 p.m.).

La novedad en Universitario es el regreso del defensor Matías Di Benedetto, quien hace unas semanas sufrió un desgarro, lo que lo obligó a estar fuera de las canchas ante River Plate, Independiente del Valle, el superclásico en Matute y frente a FBC Melgar en el Monumental.

Pero no todo es alegría, ya que Barreto hoy no podrá contar con: Aldo Corzo, Edison Flores, Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra. El capitán de Universitario no estuvo presente en el duelo ante los arequipeños por una contractura por lo que se decidió reservarlo y se espera que vuelva para el partido a mitad de semana ante SC Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.

El “Orejas” no presenta ninguna lesión, pero también han preferido reservarlo para el partido ante los ecuatorianos. Lo mismo sucede con Ureña, razón por la cual no han viajado a Juliaca. Mientras que Calcaterra tiene algunas molestias que no son de gravedad.

Ante todos esos cambios el once para enfrentar a Binacional sería con: Sebastián Britos en el arco. La línea de tres estaría conformada por César Inga, William Riveros y Gustavo Dulanto. Precisamente, el defensor se mostró contento con la vuelta de Di Benedetto.

“Manuel (Barreto) y Piero (Alva) saben lo que jugamos. Son parte del club, han jugado en el club, saben muy bien como es la historia de nuestro club. Vamos a seguir por la misma línea, el mismo equipo. Vamos a ver si me toca a mí, porque Mati (Di Benedetto) ya está”, aseguró.

Los carrileros seguirán siendo Andy Polo con José Carabalí; en la volante repite Jairo Vélez con la inclusión de Jorge Murrugarra y Jairo Concha. Arriba Alex Valera estaría acompañado de José Rivera-

Alianza Lima recibe a Los Chankas.

Y cerrando esta jornada de Viernes Santo, Alianza Lima buscará seguir por la senda del triunfo cuando reciba en el estadio de Matute a Los Chankas (8:00 p.m.).

En el último entrenamiento, el técnico Néstor Gorosito usó el siguiente once: en el arco la novedad es el regreso de Ángelo Campos. En la línea defensiva probó con Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés y Ricardo Lagos. En la volante estuvieron Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Pablo Lavandeira y Jhamir D’Arrigo. En el ataque vuelve Hernán Barcos por Paolo Guerrero, junto a Kevin Quevedo.

La visita, por su parte, suma cuatro partidos sin caer, por lo que hoy buscará la sorpresa.