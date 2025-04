Universitario de Deportes hizo oficial la partida de Fabián Bustos. Tras conseguir el bicampeonato en 2024, el entrenador argentino afrontó la temporada 2025 con muchas críticas por delante debido al rendimiento de su equipo, más no de resultados y de manera sorpresiva, decidió aceptar la oferta de Club Olimpia para disputar la Liga de Paraguay también la Copa Libertadores, torneo donde el Decano se encuentra con cero puntos tras dos derrotas consecutivas.

En ese sentido, el cuadro merengue anunció que los encargados de dirigir a la 'U' para los duelos claves ante Deportivo Binacional por el Torneo Apertura y Barcelona SC por la Copa Libertadores serán Manuel Barreto y Piero Alva, quienes forman parte del organigrama del bicampeón peruano y que también ya han trabajado juntos: en Deportivo Coopsol durante la temporada 2021.

Manuel Barreto, exjugador profesional, ya sabe lo que es dirigir a un equipo, pues estuvo al mando de Sporting Cristal en las temporadas 2019 y 2020, en los que dirigió un total de 18 partidos, ganó 8, empató 4 y perdió 6. Luego pasó por Deportivo Coopsol, donde tuvo como asistente técnico a Piero Alva, quien es el jefe de la Unidad Técnica de Menores y con quien compartirá banquillo en los próximos dos partidos de la 'U'.

Con el 'Zorrito', el actual director deportivo de Universitario dirigió 11 partidos en la Segunda División del fútbol peruano, ganó apenas 3, empató otros 3 y perdió los 5 restantes. Finalmente, la 'Muñeca' también sabe lo que es agarrar la dirección técnica de la 'U' de manera interina en 2022, en el que consiguió un triunfo.

Universitario anunció la salida de Fabián Bustos. Foto: Universitario

¿Qué dijo Fabián Bustos tras su partida de Universitario?

"A los hinchas les pido que sigan unidos como el año pasado, nunca sentí este año lo mismo que sentí el año pasado en cada uno de los partidos que jugamos local y que la gente nos empujaba. A los hinchas (decirles) que empujen, que se unan, que en lugar de mirar al que jugó mal, miren a quien jugó bien. Apoyemos y alentemos al que no esté jugando bien para ser mejor equipo. Lo más importante es el tricampeonato", sostuvo.

"Fue muy difícil tomar esta decisión, no me gusta vender humo, porque pasé en Universitario casi 16 meses espectaculares con muchas cosas deportivas muy buenas, como salir bicampeón en el año de centenario, batir récord gracias a los jugadores, dirigencia, auxiliares e hinchas. Realmente costó mucho dar este paso, porque me trataron tan bien y sin duda fue el mejor lugar donde mejor me han tratado, y eso no es poco. Siempre lo más importante para mi es que mi familia esté bien y tranquila. Estoy eternamente agradecido al club por todas las condiciones de trabajo que me brindó", declaró.