La selección peruana juega hoy un partido clave en sus aspiraciones de alcanzar el repechaje mundialista. Para el choque frente a Venezuela, el técnico Óscar Ibáñez volverá a confiar en el grueso del plantel que venció a Bolivia. Uno de los jugadores 'sacrificados' es Catriel Cabellos, quien por segunda jornada consecutiva quedó fuera de la convocatoria.

De esta forma, el mediocampista de Sporting Cristal cerrará la fecha FIFA de marzo sin haber podido disputar un solo minuto con el equipo mayor de la Blanquirroja. En redes sociales, los hinchas comentaron su peculiar situación a pocas horas del duelo.

¿Qué dijeron los hinchas acerca de Catriel Cabellos?

La gran mayoría de internautas en la plataforma X estuvo de acuerdo en que la exclusión de Catriel Cabellos fue justa, pues en primer lugar el nivel que había estado mostrando en su club no justificaba su llamado a la Bicolor.

"No entiendo cuál es la sorpresa con lo de Catriel, si ni merecía estar convocado", "A Catriel le falta más control y no ser alocado", "Piero (Quispe) y Catriel, dos de los más jóvenes fuera. ¿Y el floro de la renovación?", "Catriel no es nada del otro mundo, y eso desde el año pasado", "Dejar a Catriel está bien, porque su presente no es bueno", "Catriel no está en un buen momento", "Para ser justos, Catriel no debió ser convocado por lo hecho en el 2025 en Cristal", "Catriel no tiene nivel de selección", "Catriel está bajísimo, no debió ser convocado", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué jugadores quedaron fuera del Perú vs Venezuela?

Además de Catriel Cabellos, los otros cuatro futbolistas que Ibáñez dejó fuera de este partido son Aldo Corzo, Jesús Castillo, Miguel Araujo y Piero Quispe. Los dos primeros también habían quedado al margen frente a Bolivia, mientras que Araujo y Quispe esta vez no entraron en la consideración del DT.