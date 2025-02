Alianza Lima derrotó 1-0 a Juan Pablo II por la Liga 1 Te Apuesto 2025. Con un equipo totalmente alterno, el cuadro íntimo logró imponerse con un golazo de Paolo Guerrero en el primer tiempo y ahora los de Néstor Gorosito ya piensan en lo que será el encuentro de vuelta ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. En este cotejo ante el elenco de Chongoyape, que sigue sin sumar puntos tras tres fechas disputadas, uno de los futbolistas más señalados fue Alan Cantero.

El atacante de Alianza Lima arrancó de titular junto a Paolo Guerrero en la zona delantera y erró varias ocasiones claras de gol. Tras el partido, en zona mixta, el futbolista de 26 años fue muy autocrítico y contó que sintió el repaldo de sus compañeros.

¿Qué dijo Alan Cantero tras el Alianza Lima vs Juan Pablo II?

"Una bronca terrible porque después el equipo termina sufriendo. Me siento un poco culpable porque son ocasiones claras que uno tiene que terminar y no se me dio. Sí, soy autocrítico, esas jugadas son bastantes claras y tienen que terminar en gol. Porque sino después lo terminamos sufriendo como pasó por momentos. Ahora no queda otra que seguir trabajando en el tema de la terminación de las jugadas para estar más tranquilos", sostuvo.

Cantero señaló que recibió el apoyo de Paolo Guerrero, Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, quienes le dieron tranquilidad para afrontar este momento. Además, precisó que en dos de las jugadas ue protagonizó dentro del área sienten que lo tocan.

"Guerrero y Barcos se me acercaron y me dijeron que esté tranquilo, que son momentos que pasan y que hay que trabajar, porque cuando se abra el arco van a venir varios goles. En dos jugadas me tocan, pero supuestamente no fue suficiente para penal. Yo siento que me toca y quedo mano a mano con el arquero. Tuve varias oportunidades que tendrían que haber terminado en gol. Hace mucho tiempo no jugaba en banda, pero el profe me ve condiciones para hacerlo ahí y trato de hacerlo de la mejor manera. Venía jugando más en el medio, pero trato de hacer lo mejor para ayudar al equipo. El plantel siempre está, somos un equipo, siempre he sentido el apoyo de mis compañeros", agregó.