Universitario continúa con los preparativos para el inicio de la Liga 1 2025. Antes de comenzar con el torneo peruano, la 'U' chocará ante Panamá por la Noche Crema 2025 y frente a Inter de Miami. Posteriormente, quedará listo para lo que será su debut ante Comerciantes Unidos en condición de visitante.

Semanas después, por la fecha 3, Universitario se verá las caras ante Atlético Grau. Este duelo, en principio, debería haberse jugado en el estadio Campeones del 36, en Piura. Sin embargo, no se disputará en esta sede por un fuerte motivo y se moverá a Trujillo.

¿Por qué el Universitario vs Grau no se jugará en Piura?

La información sobre el drástico cambio de este partido lo brindó el periodista Gustavo Peralta. Por medio de sus redes sociales, informó que este duelo no podrá jugarse en la casa del 'Patrimonio de Piura' por considerarse de alto riesgo tras las invasiones de hinchas al recinto.

"Actualización sobre el Campeones del 36: me informan que no es que falte aprobación de dicho estadio, lo que sucede es que la Liga ha suspendido los partidos de alto riesgo en Sullana por los hechos que sucedieron el año pasado (hinchas se metieron al estadio y demás). Por eso, el Grau vs Universitario, de la fecha 3, se juega en el Mansiche de Trujillo", escribió en su cuenta de 'X'.

Fixture Universitario para el Torneo Apertura 2025

A continuación, conoce el fixture de Universitario de Deportes para la Liga 1 2025, torneo que iniciará el próximo 7 de febrero, según anunció la propia organización del torneo:

Fecha 1: Comerciantes Unidos vs Universitario

Comerciantes Unidos vs Universitario Fecha 2: Universitario vs Cienciano

Universitario vs Cienciano Fecha 3: Atlético Grau vs Universitario

Atlético Grau vs Universitario Fecha 4: Universitario vs Alianza Universidad

Universitario vs Alianza Universidad Fecha 5: Sport Boys vs Universitario

Sport Boys vs Universitario Fecha 6: Universitario vs Sport Huancayo

Universitario vs Sport Huancayo Fecha 7: Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima vs Universitario Fecha 8: Universitario vs FBC Melgar

Universitario vs FBC Melgar Fecha 9: Binacional vs Universitario

Binacional vs Universitario Fecha 10: Universitario vs UTC

Universitario vs UTC Fecha 11: Cusco FC vs Universitario

Cusco FC vs Universitario Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

Universitario vs Alianza Atlético Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario

Juan Pablo II vs Universitario Fecha 14: Universitario vs Sporting Cristal

Universitario vs Sporting Cristal Fecha 15: Ayacucho FC vs Universitario

Ayacucho FC vs Universitario Fecha 16: Universitario vs ADT

Universitario vs ADT Fecha 17: Descanso

Descanso Fecha 18: Deportivo Garcilaso vs Universitario

Deportivo Garcilaso vs Universitario Fecha 19: Universitario vs Los Chankas

¿Qué equipos jugarán la Liga 1 Te Apuesto 2025?

Inicialmente, 17 equipos iban a participar en la Liga 1 2025. No obstante, Ayacucho FC se unió a la lista tras ganarle una demanda a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por un juicio que inició hace unos años.