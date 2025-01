Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2024-25: revisa la programación de la fecha 6 y canales de TV

Este fin de semana regresa la Liga Peruana de Vóley 2024-25. Desde este sábado 18 hasta el domingo 19 de enero se llevará a cabo la sexta fecha en el Polideportivo de Villa El Salvador con encuentros más que atractivos. Club Atlético Atenea y la Universidad San Martín abrirán la jornada sabatina, luego se enfrentarán Deportivo Soan vs Rebaza Acosta y Olva Latino se medirá contra Universitario de Deportes.

La fecha del domingo empieza con Deportivo Wanka vs Cultural Deportivo Gémenis, después Túpac Amaru vs Regatas Lima y culminará con el choque entre Alianza Lima vs Círcolo Sportivo Italiano. En la siguiente nota podrás revisar la programación, hora, canales de transmisión y la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2024-25.

Fixture de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024-25

Sábado 18 de enero

Club Atlético Atenea vs Universidad San Martín | 12.30 p. m. | Movistar Deportes

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta | 3.15 p. m. | Movistar Deportes y Latina TV

Olva Latino vs Universitario de Deportes | 5.00 p. m. | Movistar Deportes y Latina TV

Domingo 19 de enero

Deportivo Wanka vs Cultural Deportivo Géminis | 12.30 p. m. | Movistar Deportes

Túpac Amaru vs Regatas Lima | 3.15 p. m. | Movistar Deportes y Latina TV

Alianza Lima vs Círcolo Sportivo Italiano | 5.00 p. m. | Movistar Deportes y Latina TV

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2024-25

De momento, Alianza Lima se mantiene como único líder e invicto tras cinco jornadas con 15 puntos y ningún set perdido. Segundo se encuentra Regatas Lima con 13, en tercer lugar está la Universidad San Martín con 12, misma cantidad que Universitario, pero las cremas tienen un set perdido más que las regatinas.

Puesto Equipo PJ PG PP Sets Puntos 1 Alianza Lima 5 5 0 15:0 15 2 Regatas Lima 5 4 1 14:4 13 3 San Martín 5 4 1 13:3 12 4 Universitario 5 4 1 12:4 12 5 Rebaza Acosta 5 4 1 12:7 10 6 Deportivo Soan 5 3 2 9:8 9 7 Círcolo SI 5 3 2 9:8 8 8 Géminis 5 1 4 6:12 4 9 Atenea 5 1 4 6:12 4 10 Olva Latino 5 1 3 3:14 2 11 Deportivo Wanka 5 0 5 2:15 1 12 Túpac Amaru 5 0 5 1:15 0

¿Dónde se pueden ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2024-25?

Todos los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 van por las señales de Movistar Deportes y Latina TV. Sin embargo, el canal de señal abierta solo transmite los segundos y terceros encuentros debido a su parrilla. Eso sí, puedes seguir todos los choques en su canal de YouTube.