Entrenador chileno arremetió contra Ricardo Gareca tras convocar a Arturo Vidal: "Se me cayó"

La selección peruana se prepara para enfrentar a Chile por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Previo a este duelo, de manera sorpresiva, la Roja anunció la convocatoria de Arturo Vidal. Ante ello, un técnico mapochino criticó duramente a Ricardo Gareca por esta decisión, a pesar de las duras palabras que le dedicó el 'Rey' hace algunas semanas.

¿Qué dijo Hernán Godoy sobre Ricardo Gareca?

Hernán 'Clavito' Godoy declaró para Bolavip, en la que manifestó que Ricardo Gareca ha cometido un error al convocar a Arturo Vidal a la selección chilena.

"El entrenador, después de lo que dijo Vidal en todos lados, me las dice a mí, yo no lo llamo nunca más, José Sulantay tampoco. Hay que tenerle respeto al director técnico, no pisotearlo, al entrenador hay que tenerle respecto y ahora en el camarín va a hacer lo que quiera. Es un error, no porque hizo un gol y haya salido campeón, si en el campeonato ahí no más, se me cayó Gareca, es un comerciante, no más, se bajó los pantalones", indicó.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por eliminatorias?

El esperado encuentro entre Perú y Chile, conocido como el partidazo, se llevará a cabo el próximo viernes 15 de noviembre, a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (horario chileno). Debido a la negativa del Gobierno para permitir que se realice este enfrentamiento en el Estadio Nacional de Lima, se ha decidido que el Estadio Monumental de Ate sea el nuevo escenario para este emocionante duelo.

Convocados de Perú para las Eliminatorias 2026