¿Mariano Soso continuará al mando de Alianza Lima? Esa ha sido una de las preguntas más recurrentes entre los fanáticos del club blanquiazul, quienes presenciaron las especulaciones sobre una posible salida del entrenador rumbo al fútbol argentino. En las últimas semanas, varios medios y usuarios en redes sociales se hicieron eco de rumores que apuntaban a que Newell’s Old Boys, estaría interesado en contar con Soso como su próximo técnico.

Sin embargo, en los últimos días, tanto fuentes oficiales del club argentino como el propio entorno de Alianza Lima habrían desmentido cualquier negociación o acercamiento formal. La directiva de la ‘Lepra’ confirmó que si bien Mariano Soso estuvo en el radar en algún momento, actualmente no figura como candidato y ya se evalúan otras opciones para la dirección técnica.

¿Mariano Soso dejará de ser técnico de Alianza Lima?

A pesar de las recientes especulaciones que lo vinculan con Newell’s Old Boys, Mariano Soso habría sido ratificado como técnico de Alianza Lima. La información fue confirmada por el periodista de Ovación, Gerson Cuba, luego de reiteradas consultas sobre su situación actual y su futuro en el equipo.

Mariano Soso se convirtió en técnico de Alianza el 7 de agosto de 2024, tras su paso por Sport Recife. Foto: La República/Kevin García

“Se volvió a hacer la consulta sobre Mariano Soso y la respuesta fue la misma. Se queda en Alianza Lima”, informó el periodista a través de su cuenta en X (antes Twitter). No obstante, esto generó más dudas en el pueblo blanquiazul, sobre todo tras la publicación de Marcello Merizalde, de ‘A presión’, quien señaló que habrá una reunión para definir la continuidad del argentino.

Frente a esta situación, Cuba precisó que sostuvo una comunicación con el club argentino, que aclaró el panorama de Mariano Soso y su futuro en Alianza. “Desde la gerencia de Newell’s Old Boys me informan que Mariano Soso fue una opción que hoy en día no está en el radar. No hubo ni una oferta formal y comprenden que se quedará en Alianza Lima. La lepra ya busca otras opciones de DT”, aseguró.

¿Hasta cuándo es el contrato de Mariano Soso con Alianza Lima?

Luego de la dura derrota en casa frente a Cusco FC, que le otorgó el título a Universitario, Mariano Soso se presentó en conferencia de prensa y dio detalles de la duración de su contrato con Alianza Lima. El argentino, que dirigió a equipos como Sporting Cristal, Estudiantes, San Lorenzo, Melgar, entre otros, precisó que aún tiene la motivación para seguir al frente de los ‘íntimos’.

Según Gerson Cuba, Mariano Soso continuaría al frente de Alianza Lima para la temporada 2025. Foto: composición LR/captura

“Centralizo la continuidad en el acuerdo de ambas partes, es decir, hay una institución que me contrató por un período, ese período involucra el 2025, aun así es relevante ver qué dirección se pretende dar, en términos de diseño de plantel. Tengo fuerzas para ejercer mi trabajo”, aseveró el estratega de 43 años.