FBC Melgar anunció la salida de 2 jugadores para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025

FBC Melgar no pudo ganar el Apertura ni el Clausura del 2024. Foto: Melgar.

FBC Melgar ya se encuentra planificando el armado de su plantel para la próxima temporada, en la que disputará la Liga 1 y la fase 2 de la Copa Libertadores. Ante ello, este lunes 11 de noviembre, el conjunto arequipeño anunció la salida de dos futbolistas en las redes sociales. Se trata de Kevin Sandoval y Matías Noble.

Los números de Kevin Sandoval y Matías Noble en el 2024

En la temporada 2024, Kevin Sandoval disputó 13 encuentros con la camiseta de FBC Melgar, en los que convirtió un gol y brindó una asistencia. Por su parte, el argentino Matías Noble solo jugó siete cotejos oficiales, en los que anotó un tanto.

Ambos futbolistas no llegaron a ganarse un puesto en el once titular de los arequipeños y no pudieron mostrar su mejor rendimiento.

FBC Melgar anunció la contratación de su nuevo entrenador

Por otro lado, FBC Melgar comunicó a la prensa que Walter Ribonetto será su nuevo técnico para la temporada 2025. El último equipo del argentino fue Talleres de Córdoba de su país.

"Nos complace anunciar la incorporación de nuestro flamante director técnico, Walter Ribonetto, que estará a cargo del primer equipo. Tras un importante paso por Talleres de Córdoba, donde alcanzó grandes resultados en la liga argentina y llegó a los octavos de final de la Copa Libertadores, ahora está listo para rugir con la Rojinegra", publicó el Dominó en sus redes sociales.

Este estratega llega para reemplazar a Marco Valencia, quien se hará carga de las divisiones menores del conjunto arequipeño.

Jugadores que se quedarán en Melgar para el 2025

FBC Melgar ha renovado el contrato de la mayoría de sus futbolistas para la siguiente temporada. Entre ellos destacan sus principales referentes como Carlos Cáceda, Bernardo Cuesta y Horacio Orzán.