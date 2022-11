Perú vs. Bolivia EN VIVO se enfrentan en partido amistoso: minuto a minuto, hora y apuestas

La hincha pide a Cueva

Tras su participación en el segundo tiempo del duelo Perú vs. Paraguay, el público ha ido solicitando en redes sociales la presencia como titular de Christian Cueva frente a Bolivia.

“Increíble cómo cambió el partido con el ingreso de Cueva. Está en otro nivel con respecto a los otros 21 futbolistas que están en el campo”, “Qué no se resfríe Cueva, es media selección”, “En una jugada Cueva demostró que es insustituible. Es encarador, tiene picardía y panorama. Sin embargo, que no haya quién le haga sombra es también una maldición”, “La diferencia que marca Cueva con los suplentes en ataque que tiene Perú es abismal. Generó el córner del gol y ahora puso una pelota clarita. No existe otro a su altura en esa posición”, son algunos de los comentarios que se leen en internet.