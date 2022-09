[En Vivo] Nacional vs. Plaza Colonia: ¿a qué hora juegan el partido por la Primera División 2022?

Nacional vs. Plaza Colonia EN VIVO se juega, este sábado 10 de septiembre a las 4.00 p. m. (hora peruana), por la séptima fecha de la Primera División de Uruguay 2022. El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo y tendrá la transmisión de Gol TV y Star Plus. En caso no puedas acceder, deberás conectarte a la web de La República Deportes, a través de la cual te llevaremos todas las incidencias de este cotejo.

Nacional vs. Plaza Colonia: ficha del partido

Partido Nacional vs. Plaza Colonia Fecha Sábado 10 de septiembre Hora 4.00 p. m. (hora peruana) Canal Gol TV y Star Plus Lugar Estadio Centenario

¿A qué hora juegan Nacional vs. Plaza Colonia?

El Nacional vs. Plaza Colonia está programado para este sábado 10 de septiembre a las 4.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Centenario. Revisa el horario según tu región.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Nacional vs. Plaza Colonia?

La transmisión del encuentro entre Nacional vs. Plaza Colonia estará a cargo de VTV para la región uruguaya. También podrás seguirlo en GolTV Latinoamérica y la aplicación de streming Star Plus.

Argentina: GolTV, Star Plus

Bolivia: GolTV, Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: GolTV, Star Plus

Colombia: GolTV, Star Plus

Ecuador: GolTV, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: GolTV, Star Plus

Uruguay: VTV, VTV Plus.

¿Cómo ver Nacional vs. Plaza Colonia en VTV Plus en DirecTV Sports?

Si tu plan de DirecTV Sports incluye canales HD, puedes ver también VTV HD y VT Plus HD en las señales 1184 y 1661, donde encontrarás los partidos en alta definición.

Programación de VTV (URU): Canal 184 DIRECTV Uruguay.

¿Cómo ver Nacional vs. Plaza Colonia ONLINE?

Si deseas seguir el duelo entre Nacional vs. Plaza Colonia ONLINE GRATIS, deberás conectarte a la web de La República Deportes, donde te llevaremos todas las incidencias de este encuentro.

Nacional vs. Plaza Colonia: últimos enfrentamientos

Nacional 3-1 Plaza Colonia | Campeonato Uruguayo | 09.7.2022

Nacional 1-0 Plaza Colonia | Campeonato Uruguayo | 02.4.2022

Nacional 2-1 Plaza Colonia | Campeonato Uruguayo | 03.10.2021

Plaza Colonia 1-2 Nacional | Campeonato Uruguayo | 05.6.2021

Nacional vs. Plaza Colonia: posibles alineaciones

Nacional : S. Rochet; J. Rodríguez, M. Laborda, L. Coelho, L. Lozano; D. Rodríguez, F. Carballo; A. Trezza, F. Fagúndez, C. Cándido; y Luis Suárez. Entrenador: Pablo Repetto.

Plaza Colonia: N. Guirín; E. Redín, F. Pérez o M. Bogado, A. Heredia, F. Kidd; N. Guzmán, A. Pérez, Y. Calleros, S. Mederos; R. Quintana y O. Ebere. Entrenador: Alejandro Cappuccio.

Nacional vs. Plaza Colonia: apuesta del encuentro

Según el sitio de apuestas deportivas Betsson, Nacional es el gran favorito para ganar con una cuota de 1.40. El empate paga 4.20 y la victoria de Plaza Colonia 8.00.

¿Dónde juegan Nacional vs. Plaza Colonia?

Nacional vs. Plaza Colonia por la séptima jornada del Campeonato Uruguayo se jugará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El recinto fue fundado el 18 de julio de 1930 y cuenta con capacidad para 60.235 espectadores.