Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO: ¿a qué hora juegan el partido de vuelta por la Copa Colombia?

Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO se juega, este jueves 18 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana), por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. El encuentro se disputará en el Estadio Atanasio Girardot y tendrá la transmisión de Win Sports. Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Nacional vs. Junior por internet, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

Atlético Nacional vs. Junior: ficha del partido

Partido Atlético Nacional vs. Junior Fecha Jueves 18 de agosto Hora 8.00 p. m. (hora peruana) Canal Win Sports Lugar Estadio Atanasio Girardot

En un partidazo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior venció 3-0 a Atlético Nacional por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Con goles de Carmelo Valencia, Edwuin Cetre y Nilson Castrillón, el Tiburón sacó una ventaja importante para el encuentro de vuelta. Ahora le corresponderá al cuadro de Medellín remontar el resultado, aunque lo tendrá muy difícil.

¿A qué hora ver Atlético Nacional vs. Junior?

El duelo entre Atlético Nacional vs. Junior se jugará a las 8.00 p. m. por los cuartos de final de la Copa Colombia 2022. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO?

El encuentro entre Atlético Nacional vs. Junior se disputará por la Copa Colombia 2022 y se transmitirá a través de Win Sports.

¿Qué canal es Win Sports+?

Satélite

DirecTV: canal 634 (SD) - canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) - canal 896 (HD)

Claro TV: canal 523 (HD).

Cable

Claro TV: canal 522 (SD) - canal 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) - canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) - canal 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) - canal 239 (HD)

Claro TV: canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Nacional vs. Junior por internet, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

Atlético Nacional vs. Junior: últimos partidos

Junior 3-0 Atlético Nacional | Copa Colombia | 28.7.2022

Junior 3-1 Atlético Nacional | Liga BetPlay | 13.7.2022

Atlético Nacional 2-1 Junior | Liga BetPlay | 15.6.2022

Junior 1-1 Atlético Nacional | Liga BetPlay | 21.5.2022

Atlético Nacional vs. Junior: posibles alineaciones

Atlético Nacional : Kevin Mier; Andrés Román, Danovis Banguero, Emanuel Olivera, Álvaro Angulo; Dorlan Pabón, Jhon Duque, Andrés Andrade, Daniel Mantilla; Jarlan Barrera, Jefferson Duque.

Junior: Sebastián Viera; César Haydar, Jorge Arias, José Ortiz; Hinestroza, Sambueza, Rossi, Giraldo, Pacheco; Carmelo Valencia, Carlos Bacca.

Atlético Nacional vs. Junior: apuesta del partido

Según el portal de apuestas BetPlay, Atlético Nacional es el favorito para ganar este encuentro. La cuota marca que un triunfo de cuadro de Medellín paga 2,08, el empate 3,45 y la victoria de Junior paga 3,50.

¿Dónde juegan Atlético Nacional vs. Junior?

El encuentro entre Atlético Nacional vs. Junior se jugará en el estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia. El recinto tiene capacidad para 40.943 espectadores.