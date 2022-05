El mensaje de Byron Castillo tras conocer que la FIFA le abrió un proceso disciplinario

El miércoles 11 de mayo, la FIFA se pronunció acerca de la denuncia de Chile contra Ecuador y comunicó que le abrió un proceso disciplinario a Byron Castillo. Después de ello, el futbolista del Barcelona SC apareció en sus redes sociales y compartió un singular mensaje.

“Apunta a la luna. Si fallas, podrías darle a una estrella” , escribió el lateral derecho en su cuenta oficial de Instagram.

Byron Castillo publicó mensaje en sus redes sociales. Foto: captura de Instagram

El jugador norteño fue titular en el clásico del Astillero entre su equipo y el Emelec, el cual culminó con un empate 1-1. El defensor disputó los 90 minutos y participó directamente en el gol del conjunto amarillo.

Exabogado de Byron Castillo se pronuncia sobre el reclamo de Chile

José Massú, abogado que defendió a Byron Castillo hace algunos años, se refirió a la denuncia de Chile contra Ecuador por la supuesta mala inscripción del futbolista del Barcelona SC.

“Legalmente no hay nada. Byron Castillo nunca ha tenido una denuncia en su contra, nadie ha puesto en tela de duda, de forma legal, su nacionalidad ecuatoriana, no lo ha hecho la FEF, el Registro Civil, la Fiscalía, la FIFA ni la Conmebol. No existe una denuncia en contra de Byron. Lo que existió en su época fue una sanción de parte de la Federación, que sancionó al jugador sin un procedimiento sancionatorio ”, manifestó durante una entrevista para Radio Redonda.