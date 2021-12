Míguez sobre su cupo de extranjero: “La primera semana de enero ya estaría nacionalizado”

Alianza Lima se viene reforzando de gran manera de cara a la Liga 1 Betsson 2022 y la Copa Libertadores. La directiva tiene el objetivo de lograr el bicampeonato y competir a nivel internacional. P or ello, en decisión conjunta con Carlos Bustos, han mantenido la columna vertebral del equipo campeón.

Uno de los pilares del cuadro blanquiazul fue Pablo Míguez. El uruguayo declaró en un live de Instagram de Hinchas de Alianza que tiene vínculo por todo el próximo año y que su nacionalización está avanzando. “Ya tengo contrato por todo el 2022. El tema de la nacionalización va muy bien. Tengo fe de que a más tardar la primera semana de enero ya estaría nacionalizado. No ocuparía cupo de extranjero, que es algo importante para el club y también para mí”.

Respecto a si le gustaría acabar su carrera en Alianza Lima, el polifuncional jugador íntimo aclaró que su deseo es retirarse en el fútbol uruguayo, pero no descarta nada. “¿Por qué no? Me encantaría retirarme en Danubio, equipo del cual soy hincha y salí de ahí. Pero en el fútbol nunca se sabe. Yo encantado de la vida de seguir en Alianza Lima. Si tengo la posibilidad de retirarme en Alianza, bienvenido sea”, agregó.

Finalmente, Pablo Míguez mencionó que estar en el club de La Victoria siempre requiere que estés en tu buena forma. “Este club (Alianza Lima) siempre requiere tener un buen nivel. Esperamos tener un buen campeonato y mantener un buen nivel”, concluyó.