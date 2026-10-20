Cecilia Chacón rechaza reforma policial y defiende leyes que protegen a la PNP: “Quieren que haya caos”

En la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de este martes 20 de octubre, la parlamentaria Cecilia Chacón expresó su rechazo a la Reforma Policial y a la propuesta para derogar las Leyes 32735 y 32130, normas que otorgan la conducción de las investigaciones a la Policía y derivan sus eventuales procesos penales al fuero militar-policial.

Durante la sesión del grupo de trabajo parlamentario, Chacón sostuvo que la modificación del sistema legal carece de sentido frente a los supuestos avances reportados en seguridad ciudadana.

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"También las estadísticas que se han dado el día de hoy aquí, donde habría una disminución dentro de los delitos. En general, con este nuevo sistema donde la policía es la que investiga", indicó en su intervención.

La posición de la diputada buscó sostener la ley impulsada por el expresidente del Congreso y actual senador fujimorista Fernando Rospigliosi. Dicha norma estableció que los delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones pasen a tribunales militares, lo que impide la intervención de la justicia ordinaria y ordena a los jueces civiles archivar las investigaciones en trámite.

Frente a las críticas de diversos sectores que señalan un riesgo de impunidad y vulneración a los derechos humanos, la diputada cuestionó las intenciones de quienes promueven la revisión de estas leyes.

"¿Para qué quieren cambiar algo o derogar algo que está dando mejores resultados que lo que había anteriormente? Porque una vez más estaríamos ante una realidad donde al parecer algunos dicen querer luchar contra la delincuencia. Sin embargo, lo que funciona lo quieren derogar. Entonces también la lógica me diría que quieren lo contrario, quieren que haya caos", sostuvo Chacón.