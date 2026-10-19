¿Play off o final directa?: Conoce cómo se definirá la Liga 1 2026

La definición de la Liga 1 2026 empieza a perfilar sus posibles cruces. Tras disputarse la fecha 12 del Torneo Clausura, Sporting Cristal se mantiene en la pelea por ganar el segundo certamen del año y escaló hasta el octavo lugar de la tabla acumulada. Este panorama modifica el escenario de los playoffs por el título nacional.

Alianza Lima, por su parte, conserva una posición favorable. El equipo blanquiazul ganó el Torneo Apertura y continúa como líder de la clasificación anual con 62 puntos, por lo que, de mantenerse este escenario, accedería directamente a la final. Universitario de Deportes y Sporting Cristal serían protagonistas de una posible semifinal.

El reglamento de la Liga 1 contempla diferentes caminos para definir al campeón nacional: puede haber semifinales y final, una final directa o incluso un campeón sin necesidad de disputar los playoffs. Todo dependerá de los ganadores del Apertura y Clausura y de sus posiciones definitivas en la tabla acumulada.

¿Play off o final directa?: así se definirá el título de la Liga 1 2026

La temporada 2026 de la Liga 1 está dividida en tres etapas: Torneo Apertura, Torneo Clausura y playoffs. Para acceder a la definición del campeonato, los ganadores de ambos torneos cortos deben terminar entre los ocho primeros de la tabla acumulada.

En el formato regular, las semifinales reúnen a los ganadores del Apertura y Clausura que cumplan con ese requisito, junto con los dos primeros de la clasificación anual. Los equipos disputan llaves de ida y vuelta y los vencedores avanzan a la final nacional.

Sin embargo, el reglamento establece excepciones. Si el ganador del Apertura o del Clausura termina entre los dos primeros puestos del acumulado, clasificará directamente a la final. En ese caso, solo se disputará una semifinal entre los otros dos equipos habilitados.

Si los ganadores del Apertura y Clausura también ocupan los dos primeros lugares de la tabla acumulada, ambos accederán directamente a la final. Asimismo, si un mismo club conquista los dos torneos cortos, será proclamado campeón nacional y los playoffs servirán para determinar al subcampeón.

Así se definiría el título nacional si el Torneo Clausura terminara hoy

Con los resultados de la fecha 12, Sporting Cristal lidera el Torneo Clausura con 25 puntos, la misma cantidad que Sport Huancayo, pero con una mejor diferencia de goles. Los celestes también lograron ubicarse entre los ocho primeros de la tabla acumulada, donde ocupan la octava posición con 44 unidades.

Este último dato es determinante para sus aspiraciones. A diferencia de lo que ocurría en la fecha anterior, Cristal actualmente cumple con el requisito reglamentario para disputar los playoffs si se consagra ganador del Clausura y conserva su lugar entre los ocho mejores de la clasificación anual.

En ese escenario hipotético, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarían en una semifinal de ida y vuelta. Los cremas ocupan el segundo puesto del acumulado con 53 puntos, mientras que los celestes serían elegibles por su eventual condición de campeones del Clausura.

Alianza Lima, ganador del Apertura y líder de la tabla acumulada con 62 puntos, esperaría directamente en la final al vencedor de esa llave. La clasificación de los blanquiazules se explica por el reglamento, que concede el pase directo a la definición al ganador de uno de los torneos cortos que también termina entre los dos primeros de la tabla anual.

No obstante, este panorama todavía puede cambiar. Sporting Cristal deberá sostener su ventaja en el Clausura y mantenerse dentro de los ocho primeros del acumulado. Universitario y los demás equipos que pelean por los puestos de clasificación también buscarán mejorar sus posiciones en las jornadas restantes.

Por ahora, si el campeonato terminara hoy y se mantuviera el actual escenario, la Liga 1 2026 tendría una semifinal entre Universitario y Sporting Cristal, mientras que Alianza Lima aguardaría en la final nacional.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Sporting Cristal 12 13 25 2 Sport Huancayo 12 5 25 3 Universitario 12 6 24 4 Juan Pablo II 12 10 22 5 FBC Melgar 12 9 22 6 Deportivo Garcilaso 12 9 22 7 Alianza Lima 12 7 22 8 Alianza Atlético 12 2 22 9 Cusco FC 12 3 18 10 Sport Boys 12 3 18 11 Atlético Grau 12 -1 17 12 Cienciano 12 -3 14 13 Los Chankas 12 -12 12 14 FC Cajamarca 12 -7 11 15 Comerciantes Unidos 12 -3 10 16 CD Moquegua 12 -11 10 17 ADT 12 -15 6 18 UTC* 12 -15 -3

Acumulado de la Liga 1 2026