Bayern Múnich vs. Hoffenheim EN VIVO: horario y canal para ver el partido de la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Hoffenheim EN VIVO | Ver Bayern Múnich vs. Hoffenheim por internet GRATIS | Ambos equipos se enfrentan este domingo 27 de setiembre (ONLINE Gratis vía Claro TV) por la jornada dos de la Bundesliga. El partido se jugará en el Rhein-Neckar Arena desde las 8.30 a. m. (hora Perú) por la señal de Claro Sports.

La República Deportes realizará una transmisión del Bayern Múnich vs. Hoffenheim EN VIVO GRATIS en la que encontrarás los goles, incidencias y el resumen al término del partido.

El elenco ‘bávaro’ viene de derrotar 2-1 a Sevilla en la prórroga de la Supercopa de Europa. En cuanto a la Bundesliga, aplastó 8-0 a Schalke 04 en su debut, tras imponerse 3-0 en el primer tiempo.

Ahora el objetivo del Bayern Múnich es mantener ese buen momento y sumar su segundo triunfo para seguir como el líder del fútbol alemán. Tras la salida de Thiago Alcántara, el entrenador Flick ha decidido colocar como volantes centrales a Kimmich y a Goretzka, quienes aportan fútbol y dinámica desde el pitazo inicial.

En la orilla de en frente estará la escuadra 'azul’ que derrotó 3-2 a Colonia el sábado 19 de setiembre. Actualmente, tiene tres puntos en la tabla general y ha comenzado de buena forma su andar en esta nueva edición de la Bundesliga.

A pesar de la salida del técnico Naggelsman, los titulares continúan con sus propuestas al jugar. En la temporada anterior, el Hoffenheim culminó en el sexto casillero de la tabla de posiciones con 52 puntos.

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs. Hoffenheim?

El partido entre Bayern Múnich vs. Hoffenheim EN VIVO está programado para este domingo 27 de setiembre a las 8.30 a. m. (Perú). El duelo corresponde a la jornada dos de la Bundesliga 2020-2021.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Hoffenheim?

Si piensas ver el encuentro de los clubes que militan en la Bundesliga Bayern Múnich vs. Hoffenheim, aquí te mostramos los horarios:

Perú: 8.30 a. m.

México: 8.30 a. m.

Colombia: 8.30 a. m.

Ecuador: 8.30 a. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 9.30 a. m.

Bolivia: 9.30 a. m.

Venezuela: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Chile: 10.30 a. m.

Argentina: 10.30 a. m.

Uruguay: 10.30 a. m.

Brasil: 10.30 a. m.

España: 3:30 p. m.

¿En qué canal ver Bayern Múnich vs. Hoffenheim?

Si no te quieres perder el partido Bayern Múnich vs. Hoffenheim por la Bundesliga, podrás verlo por este canal de transmisión:

Brasil: Band, OneFootball App

Canadá: Sportsnet World, Sportsnet Pacific, Sportsnet World Now

Colombia: Claro Sports y Win Sports

Perú: Claro Sports

Argentina: Claro Sports.

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Go, Sky Ticket, Sky Sport Bundesliga 1

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1

Estados Unidos: ESPN+

