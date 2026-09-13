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La nerviosas es el primer libro de la escritora Rosa Chávez Yacila. Salió publicado hace varios meses y desde entonces no ha conocido otro rumbo que no sea el de la celebración, tanto de la crítica como de los lectores. A la fecha, Las nerviosas (Random House) va por su tercera edición.

En años recientes, la narrativa autobiográfica peruana ha estado atravesando una serie de críticas que apuntaban al poco riesgo de los autores que cultivan este registro. Muchos de esos señalamientos tenían asidero: eran libros bien escritos, pero signados por el conservadurismo; se contaba a medias, con temor. Pese a ello, conseguían buena prensa y valoración crítica, pero bien sabemos que esos factores no sirven de nada si no están acompañados del rumor del lector. Es por eso que muchos de esos textos, al cabo de un tiempo, los terminamos viendo capitaneando las mesas de saldo.

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"Las nerviosas" (Random House). Precio: S/ 59.

La autora hace suyo un trauma heredado de las mujeres de su familia. Este dolor emocional es lo que la termina configurando como persona. Pero la exposición de la herida emocional no es su fuerte, sino la manera en cómo la articula en su interacción con su madre, su pareja y su lugar en el mundo. Pese a que por tramos Chávez Yacila cae en ciertos efectismos (una adjetivación de más) relacionados con el racismo y la discriminación, la luz de Las nerviosas yace en la universalidad del equilibrio mental. En este sentido, es un error aseverar, o sugerir, que es un libro sobre la juventud de los conos de Lima. Lo que la autora relata tranquilamente le puede pasar a cualquier persona, sin importar su procedencia social.

No se nos está ofreciendo una novedad. Perú es un país marcado por el deterioro de su salud mental. El mérito de nuestra autora, se deduce, es haberlo mostrado sin pensar en el qué dirán o qué pensarán; y, por supuesto, haberlo exhibido con oficio, en el cual podemos hallar referencias culturales y, del mismo modo, una denuncia a la desatención de esta problemática. No hay ruido en la interacción temática de Las nerviosas.. Y no lo hay porque la experiencia personal está tamizada de capas narrativas que no han sido trabajadas con apuro. Eso se nota. Este es un buen debut.

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Dato.

Corrección. Por error se consignó autoficción en el titular de la edición impresa. Es autobiografía.