Manchester United vs. Chelsea EN VIVO: desde Stamford Bridge por la Premier League

Manchester United vs. Chelsea EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY lunes 17 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Stamford Bridge, por la fecha 26 de la Premier League 2020. La transmisión estará a cargo de ESPN 2.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Manchester United (9° con 35 puntos) visita al Chelsea con la obligación de volver al triunfo después de tres fechas donde acumuló dos derrotas frente al Liverpool y Burnley y un empate sin goles ante el Wolves. Los Diablos Rojos necesitan sumar de tres para continuar en la pelea por ingresar a puestos de Europa League o Champions League.

El entrenador Ole Gunnar Solskjaer no ha confirmado si volverá a contar con Paul Pogba, quien se recuperó de la operación de tobillo a la que se sometió hace cuatro semanas. El centrocampista no juega con el United desde el pasado 26 de diciembre y se ha perdido 31 encuentros en total esta campaña, por lo que solo ha podido disputar 610 minutos divididos en ocho partidos.

Por su parte, Chelsea (4° con 41 puntos) tampoco gana hace tres fechas en la Premier League tras perder contra Newcastle y empatar frente al Arsenal y Leicester City. El cuadro de Frank Lampard intentará volver a la victoria para comenzar a asegurar su cupo a la próxima Champions League.

Una de las dudas del entrenador en la alineación es la presencia o no del portero español Kepa, suplente en el último duelo de los 'Blues'. "Aún no he tomado la decisión", dijo el entrenador inglés. "No tengo en cuenta lo que costó (Kepa), son los entrenamientos los que cuentan", expresó.

Manchester United vs. Chelsea EN VIVO: Posibles alineaciones por la Premier League

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred, B. Fernandes; James, Pereira y Martial.

Chelsea: Kepa; James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Kanté, Mount, Jorginho; Willian, Hudson-Odoi y Abraham.