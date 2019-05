¿Boca o River? Este es el club más grande de Argentina para Edinson Cavani [VIDEO]

Boca Juniors y River Plate se ganaron las miradas del mundo en aquella final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu donde los millonarios ganaron la serie y se coronaron campeones. La expectativa de ese encuentro fue tan grande que algunos futbolistas de talla mundial se animaron a confesar el deseo de jugar en uno de los dos equipos con mucha historia de Sudamérica.

El italiano Daniele De Rossi, histórico capitán de la AS Roma y campeón del mundo en 2006, fue uno de los tantos jugadores en expresar su admiración por vestir los colores de Boca, cuando de chiquito se volvió fanático por Diego Armando Maradona y la mística que tiene estadio La Bombonera. Tras estas declaraciones, el club ‘Xeneize’ anunció que entrarán en contacto con De Rossi para cumplirle su sueño.

Sin embargo, hay otro jugador que recientemente ha manifestado su amor por el club de La Ribera. Hablamos del uruguayo Edinson Cavani, delantero del PSG y de la selección charrúa, quien a sus 32 años ve lejana la posibilidad de regresar a Sudamérica, dejó en claro su postura cuando le preguntaron sobre que equipo le de gusta más del fútbol argentino: ¿Boca o River?

“Para mí Boca es un equipo que inspira, que me gusta. Quiero ser como el 'Manteca' Martínez, colgarme del tejido. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica", dijo Cavani en un entrevista con ESPN donde recordó el festejo de su compatriota en el gol que anotó en un triunfo de Boca sobre River en 1992.

Las declaraciones de Edinson Cavani, que no habló sobre su deseo de jugar en Argentina, ilusionaron a los hinchas de Boca Juniors. Finalmente, El Matador destacó la Copa Libertadores y que le emocionaría jugarla.

“Me encantaría jugar la Copa Libertadores y si pudiera ser con Danubio sería ideal, por la formación que me dio. Me gustaría volver a ponerme esa camiseta. Es un deseo que tengo, porque juego la Champions League, pero también me gustaría vivir la experiencia de la Libertadores", concluyó.