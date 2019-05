Perú vs. Puerto Rico EN VIVO: por el título de la Copa Panamericana de vóley sub 18 

VER EN VIVO | Perú vs. Puerto Rico se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE) por la final de la Copa Panamericana de vóley sub 18. Este cotejo se desarrollará en el Pabellón del Auditorio de Pueblo ubicado en Durango, México desde las 8:00 p.m. (hora peruana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El equipo peruano llegó a la final luego de vencer en un dramático partido a México por 3-2 con parciales de 25-20,23-25, 25-18, 22-25, 20-22 luego de dos horas de juego.

Puerto Rico superó a Chile por 3-1 en la otra semifinal de la Copa Panamericana de vóley. Este resultado le valió para asegurar su pasaje al mundial de la categoría a realizarse en Egipto, donde también ya está clasificada Perú, tras conseguir su cupo en el último Sudamericano disputado en Colombia.

🏆PERÚ ESTÁ EN LA FINAL DE LA COPA PANAMERICANA U18, un triunfo peruano más de la selección nacional femenina que le permite disputar la final de la Copa Panamericana U18 al derrotar al local México por 3 a 2 con parciales 25-20,23-25, 25-18, 22-25, 20-22. Siempre #ArribaPerú 🇵🇪 pic.twitter.com/IYQTve16QI — FPV.PE (@FPVPE) 26 de mayo de 2019

Perú y Puerto Rico ya se midieron en el torneo, cuando se enfrentaron en la segunda fecha del Grupo B. En aquella ocasión, el triunfo favoreció a las boricuas por 2-3 (24-26, 25-14, 25-15, 25-27 y 13-15).

El partido final de la quinta versión de la Copa Panamericana Sub 18 conocerá a un campeón inédito, pues hasta ahora los países que habían podido llevarse el oro fueron Argentina (2011 y 2015), Brasil (2013) y Colombia (2017).

“Las cosas están saliendo bien; por el bien del grupo y del trabajo que se ha estado haciendo por varios años, y ahora se están viendo los resultados”, expresó Natalia Málaga luego del partido con México.

¿Dónde seguir EN VIVO EN DIRECTO el Perú vs. Puerto Rico por la Copa Panamericana sub 18?

Si quieres seguir el Perú vs. Puerto Rico Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido por la final de la Copa Panamericana sub 18.