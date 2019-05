Liverpool vs. Wolves EN VIVO: Última oportunidad de los Reds para ganar la Premier League

Liverpool vs. Wolverhampton EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por vía DirecTV Sports: se enfrentan este viernes en Anfield por la fecha 38 de la Premier League a las 9:00 am. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Liverpool tiene una última oportunidad para alzarse con el título de la Premier League pero no dependen solo de ellos. Al frente tendrán a un equipo que buscará aguarles la fiesta en su propio campo en uno de los finales de temporada más ajustados de los últimos años.

Los Reds llegan con el ánimo al tope luego de conseguir una remontada historia ante Barcelona, tras ir perdiendo 3-0 en la serie, aparecieron Origi y Wijnaldum para traerse abajo Anfield con una nueva clasificación a la final de la Champions League.

Así quedó demostrado que en el fútbol todo es posible, incluso una victoria de uno de los coleros sobre el virtual campeón, pues eso es lo que necesita el Liverpool, ganar y esperar que el Brighton & Hove Albion (puesto 17 con 36 puntos) derrote o le empate al Manchester City (primero con 95 puntos).

Liverpool tiene 94 unidades, lo que los ubica en el segundo lugar. El director técnico Jurgen Klopp ha optado por apartar un momento la algarabía por la Champions para centrarse en este cotejo. "Ha sido una semana de grandes momentos de fútbol. Pero desde nuestro punto de vista, podríamos tener todavía un gran momento de fútbol este fin de semana. La semana no ha terminado", indicó el estratega alemán.

Una vez más, los Reds no podrán contar con el delantero brasileño Roberto Firmino, aunque su reemplazante natural, Divock Origi, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias cuando se juegan partidos decisivos.

Wolverhampton Wanderers visita Anfield ya sin ninguna opción de acceder a la Europa League, quedándose a 9 puntos del Manchester United. Los Wolves ya saben lo que es vencer al Liverpool en esta temporada pues salieron triunfadores del duelo por la Copa FA.

Liverpool vs. Wolverhampton: Últimos partidos entre ambos

Liverpool vs. Wolverhampton: ¿a qué hora inicia el partido por la Premier League?

El Liverpool vs. Wolverhampton, será uno de los cotejos que tendrá la Premier League, está programado para las 9:00 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Perú 9:00 am.

México 9:00 am.

Ecuador 9:00 am.

Colombia 9:00 am.

Bolivia 10:00 am.

Paraguay 10:00 am.

Venezuela 10:00 am.

Brasil 11:00 am.

Argentina 11:00 am.

Chile 11:00 am.

Uruguay 11:00 am.

España 3:00 pm.

Liverpool vs. Wolverhampton: ¿qué canal pasará el partido por la Premier League?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de DirecTV Sports .

¿Dónde ver EN VIVO el Liverpool vs. Wolverhampton por la Premier League?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Liverpool vs. Wolverhampton por la Premier League: pronóstico y/o apuestas del partido

Liverpool vs. Wolverhampton: probables alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Mane, Origi, Salah

Wolves: Norris; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Jonny; Jota, Jimenez

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs. Wolverhampton?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs. Wolverhampton, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.