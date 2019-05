Champions League: El épico 'You'll never walk alone' tras el Liverpool-Barcelona [VIDEO]

En la previa, muy pocos creían en el milagro que Liverpool lograría. Barcelona llegaba a Anfield Road con el carné de favorito tras su victoria 3-0 en la ida y las bajas que los 'reds' tendrían. Sus figuras Salah y Firmino no jugarían.

Sin embargo, la historia ha demostrado que Liverpool no es un equipo al que hay que dar por muerto. Con doblete de Wijnaldum y Origi, los 'reds' le dieron vuelta a la serie y dejaron atrás a un Barcelona descolorido y con un Messi irreconocible.

Ya desde antes de iniciar el encuentro, los fanáticos que abarrotaron Anfield (a pesar de la aplastante derrota de la ida) coreaban el himno que distingue al equipo del puerto inglés en muestra de apoyo a un equipo que no dejaron de alentar. 'Nunca caminarás solo' como se traduce el título no podía caer mejor en aquel momento.

Tras la hazaña y luego de los saludos, declaraciones y celebraciones, el comando técnico encabezado por Jürgen Klopp y los jugadores se dirigieron abrazados a la tribuna y cantaron junto a su hinchada el mítico 'You'll never Walk alone'. Rugía el mítico Anfield y dejaba una postal para la historia.

El mejor You’ll Never Walk Alone que me ha tocado escuchar y ver pic.twitter.com/HvEeMGHdpN