Segunda División: así quedó el fixture del campeonato de la Liga 2 2019

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) sorteó ese martes el fixture de la Liga 2, torneo de Segunda División del fútbol peruano. La cita se llevó a cabo en el auditorio principal de la FPF con la presencia de las principales autoridades futbolísticas del país, pero sin la presencia de los clubes que participarán en el campeonato.

Como se recuerda, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) confirmó que los equipos clasificados al certamen no iban a asistir a la ceremonia debido a que la FPF aún no ha respondido las cartas enviadas a la institución donde piden que se respeten las bases pactadas en la Asamblea de Bases y Directorio de la FPF en el 2017.

Fixture 2019 Oficial de la División de Plata del Fútbol Peruano. pic.twitter.com/kS1jdBmMFz — #Liga2 Movistar🇵🇪⚽️ (@SegundaPeru) 23 de abril de 2019

En aquel año, acordaron que en el 2018 y 2019 se iba a llevar a cabo un cuadrangular entre los segundos y terceros de la Segunda División y la Copa Perú. En la edición del año pasado, Carlos A. Manucci de Trujillo y Alianza Universidad de Huánuco superaron a Cienciano del Cusco y Santos FC de Nazca.

El formato de la Liga 2 es de todos contra todos en partidos de ida y vuelta donde 12 equipos se verán las caras en un total de 22 jornadas. Los 7 clubes primeros accederán a unos Play-Offs distribuidos de la siguiente manera: el líder clasificará directo a la semifinal, mientras que los otros seis se enfrentarán en los cuartos de final y los ganadores irán a la semifinal. Cienciano y Juan Aurich son los favoritos para acceder a la Liga 1.

Mira los cruces de la fecha 1 de la Liga 2:

- Atlético Grau vs. Juan Aurich

- Sport Loreto vs. Santos FC

- Los Caimanes vs. Comerciantes Unidos

- Sport Victoria vs. Alianza Atlético

- Unión Huaral vs. Santa Rosa

- Cienciano vs. Coopsol